鉅亨網新聞中心 2026-05-27 22:00

長鑫科技周三 (27 日) 順利通過科創板上市委審議，意味著這家中國國產 DRAM 龍頭正式開啟資本市場新征程，甚至有望成為中國境內資本市場自 2022 年以來規模最大的上市融資項目。

招股書顯示，長鑫科技本次計畫募集資金 295 億元人民幣，若全額行使 15% 的超額配售選擇權，總募資可達約 340 億元人民幣。以此規模計算，這將是自 2022 年中國海洋石油上市以來規模最大的 A 股發行，也是自 2025 年寧德時代 H 股發售以來，亞洲地區最大的股票發行。

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據《彭博》報導，以全球記憶晶片巨頭較為保守的 20 倍本益比計算，其市值將達到約 2.3 兆元人民幣，接近 A 股中總市值最大的工商銀行。

市占居全球第四

長期以來，全球 DRAM 市場被三星電子、SK 海力士及美光科技三家巨頭高度壟斷，合計市占率超過 94%。長鑫科技目前全球市占率位居第四、中國第一，已成為中國國內規模最大、技術最先進的 DRAM 研發製造一體化 (IDM) 企業。

在技術進展上，長鑫科技已實現 DDR5 及 LPDDR5/5X 的量產，成功填補國內通用 DRAM 的空白，產品廣泛應用於伺服器、個人電腦及智慧汽車等領域。儘管在 HBM(高頻寬記憶體) 領域與國際頂尖廠商仍有差距，但其主要產品性能已達國際先進水準，具備強勁的市場競爭力。

2026 年首季獲利爆發

DRAM 產業具備強烈的周期性特徵，長鑫科技在經歷早期的產能建設與虧損期後，受益於 AI 算力爆發帶動的存儲需求，於 2025 年下半年迎來業績轉折點。2025 年全年公司實現歸母淨利潤 18.75 億元；進入 2026 年後獲利更呈現噴發式增長，第一季歸母淨利潤達 247.62 億元，相當於日均盈利超過 2.75 億元。

隨著產能持續釋放，長鑫科技正快速縮小與國際前三大的規模差距，展現出強大的抗周期波動能力。

豪華股東陣營與產業連鎖效應

長鑫科技採取 IDM 模式，由於前期研發與生產投入高昂，其股東背景極其雄厚且多元，涵蓋了國家集成電路產業投資基金二期 (大基金二期)、安徽省投資集團等國資背景，以及兆易創新、小米、阿里、騰訊等產業與網路巨頭。

隨著長鑫 IPO 進程推進，A 股市場也衍生出「長鑫概念股」。包括正帆科技、上峰水泥、合肥城建等多家上市公司，均透過旗下基金間接持股。市場預期長鑫上市後市值有望衝刺兆級規模，這也將為參股的券商如招商證券、中金公司等帶來顯著的淨利潤增益。

靈魂人物朱一明

長鑫科技的崛起離創辦人朱一明的「造芯」堅持息息相關。他曾創辦兆易創新，隨後於 2016 年投身 DRAM 賽道，甚至立下「獲利前不領工資」的軍令狀。