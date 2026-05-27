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長鑫科技周三 (27 日) 順利通過科創板上市委審議，意味著這家中國國產 DRAM 龍頭正式開啟資本市場新征程，甚至有望成為中國境內資本市場自 2022 年以來規模最大的上市融資項目。
招股書顯示，長鑫科技本次計畫募集資金 295 億元人民幣，若全額行使 15% 的超額配售選擇權，總募資可達約 340 億元人民幣。以此規模計算，這將是自 2022 年中國海洋石油上市以來規模最大的 A 股發行，也是自 2025 年寧德時代 H 股發售以來，亞洲地區最大的股票發行。
據《彭博》報導，以全球記憶晶片巨頭較為保守的 20 倍本益比計算，其市值將達到約 2.3 兆元人民幣，接近 A 股中總市值最大的工商銀行。
長期以來，全球 DRAM 市場被三星電子、SK 海力士及美光科技三家巨頭高度壟斷，合計市占率超過 94%。長鑫科技目前全球市占率位居第四、中國第一，已成為中國國內規模最大、技術最先進的 DRAM 研發製造一體化 (IDM) 企業。
在技術進展上，長鑫科技已實現 DDR5 及 LPDDR5/5X 的量產，成功填補國內通用 DRAM 的空白，產品廣泛應用於伺服器、個人電腦及智慧汽車等領域。儘管在 HBM(高頻寬記憶體) 領域與國際頂尖廠商仍有差距，但其主要產品性能已達國際先進水準，具備強勁的市場競爭力。
DRAM 產業具備強烈的周期性特徵，長鑫科技在經歷早期的產能建設與虧損期後，受益於 AI 算力爆發帶動的存儲需求，於 2025 年下半年迎來業績轉折點。2025 年全年公司實現歸母淨利潤 18.75 億元；進入 2026 年後獲利更呈現噴發式增長，第一季歸母淨利潤達 247.62 億元，相當於日均盈利超過 2.75 億元。
隨著產能持續釋放，長鑫科技正快速縮小與國際前三大的規模差距，展現出強大的抗周期波動能力。
長鑫科技採取 IDM 模式，由於前期研發與生產投入高昂，其股東背景極其雄厚且多元，涵蓋了國家集成電路產業投資基金二期 (大基金二期)、安徽省投資集團等國資背景，以及兆易創新、小米、阿里、騰訊等產業與網路巨頭。
隨著長鑫 IPO 進程推進，A 股市場也衍生出「長鑫概念股」。包括正帆科技、上峰水泥、合肥城建等多家上市公司，均透過旗下基金間接持股。市場預期長鑫上市後市值有望衝刺兆級規模，這也將為參股的券商如招商證券、中金公司等帶來顯著的淨利潤增益。
長鑫科技的崛起離創辦人朱一明的「造芯」堅持息息相關。他曾創辦兆易創新，隨後於 2016 年投身 DRAM 賽道，甚至立下「獲利前不領工資」的軍令狀。
在上市前夕，朱一明作出了 A 股史上罕見的承諾：自願捐出其持有的 50% 合夥份額 (約 7.68 億股) 用於員工激勵，按市場估值計算，這筆激勵價值或超過 200 億元人民幣。此外，他更承諾對自身持股實施長達 10 年的超長鎖定期，展現對公司長期發展的堅定信心。