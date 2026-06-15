鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著美國宣布美伊達成協議，亞股今日全面大漲，台股也在台積電、聯發科雙王領軍下展開大反攻，終場飆漲 1,227.95 點，創史上第 7 大漲點，收在 45,396.99 點，接連站回 10 日線與 4 萬 5 千點大關，成交量達 1.06 兆元，較上週五收斂。
市場看好，隨著美伊達成初步協議，荷姆茲海峽重新開放，原油價格下跌，將有助於通膨降溫，對於接下來聯準會評估利率政策有所助益，亞股今日率先表態，一片紅通通，日股、韓股漲幅皆約 5% 左右，港股、陸股也有 1% 至 2% 的漲幅。
權值股今日普遍反彈，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 大漲 2.8%，站回所有均線，聯發科 (2454-TW) 開高走高，大漲近 7%，站回 5 日線與 10 日線，市值回升至 7.1 兆元，鴻海 (2317-TW) 大漲近 3%，企圖挑戰月線。
其他如台光電 (2383-TW)、富邦金 (2881-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、國泰金 (2882-TW)、欣興 (3037-TW)、中信金 (2891-TW) 與智邦 (2345-TW) 都有 3% 至 6% 的漲幅，漲勢相當凌厲。
盤面今日再度聚焦被動元件，指標股國巨 *(2372-TW) 再度漲停，創下分割以來的新高價，達 940 元，鈺邦 (6449-TW)、金山電 (8042-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、信昌電 (6173-TW)、大毅 (2478-TW) 全數亮燈。
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