隨著美國宣布美伊達成協議，亞股今日全面大漲，台股也在台積電、聯發科雙王領軍下展開大反攻，終場飆漲 1,227.95 點，創史上第 7 大漲點，收在 45,396.99 點，接連站回 10 日線與 4 萬 5 千點大關，成交量達 1.06 兆元，較上週五收斂。