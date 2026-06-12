外資回補286億元中止連六賣 轉進金融、航空 單周仍狂賣2862億元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美國總統川普取消對伊朗空襲計畫，激勵台股今 (12) 日在電子權值股領軍，加上記憶體、低軌衛星走揚，終場大漲 1019.58 點或 2.36%，以 44169.04 點作收，成交量 1.12 兆元。外資今天回補 286.9 億元，中止連 6 賣，金融與航空族群獲得青睞，不過本周外資仍倒貨 2862.46 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人同站買方，外資由賣轉買，買超 286.9 億元，終止連 6 賣；投信買超 129.37 億元，連 11 買；自營商則買超 89.42 億元，三大法人合計買超 505.6 億元。
外資今天偏愛金融股，買超台新新光金 8.5 萬張，中信金 4 萬張，永豐金 3 萬張，臺企銀 2.9 萬張，第一金 2.8 萬張。同時，也買超華航 4.1 萬張，長榮航 3.7 萬張，華邦電 3.3 萬張，聯合再生 3 萬張，中鋼 2.8 萬張。
另外，外資今天也加碼 2 檔主動式 ETF，買超、00403A 主動統一升級 50 14 萬張，00981A 主動統一台股增長 8 萬張。
外資今天賣超友達最多，達 2.6 萬張，也減碼凱基金 2.5 萬張，力積電 2.2 萬張，仁寶 2 萬張，華通 1.5 萬張，遠東新 1.5 萬張，富邦金 1.3 萬張，晶技 1.1 萬張，力成 1 萬張，宏碁 9280 張。
投信買超方面，買超聯電 1.7 萬張，台新新光金 1 萬張，廣達 7683 張，臻鼎 - KY 5134 張，國巨 * 4872 張，華邦電 3179 張，富邦金 2826 張，日電貿 2772 張，大成 1692 張，致伸 1644 張。
此外，2 檔主動式 ETF 同樣獲得投信青睞，買超 00981A 主動統一台股增長 8860 張，以及 00988A 主動統一全球創新 6400 張。
投信今天則瞄準金融股進行調節，賣超中信金 2.9 萬張，華南金 1 萬張，國泰金 9667 張，凱基金 4041 張。其他個股方面，也賣超長榮航 5395 張，大聯大 5263 張，旺宏 3061 張，慧洋 - KY 2255 張，長榮 1818 張，惠特 1293 張。
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