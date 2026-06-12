外資回補286億元中止連六賣 轉進金融、航空 單周仍狂賣2862億元

美國總統川普取消對伊朗空襲計畫，激勵台股今 (12) 日在電子權值股領軍，加上記憶體、低軌衛星走揚，終場大漲 1019.58 點或 2.36%，以 44169.04 點作收，成交量 1.12 兆元。外資今天回補 286.9 億元，中止連 6 賣，金融與航空族群獲得青睞，不過本周外資仍倒貨 2862.46 億元。