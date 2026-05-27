〈國巨股東會〉股價狂飆 陳泰銘：不追短期熱度 還是要聚焦營運長期穩定成長

國巨今日上漲 40 元或 6%，收 701 元，市值來到 1.45 兆元，而隨著近期公司股價走揚，陳泰銘身價也水漲船高，躍升為全台首富，但他表示，首富頭銜感覺很華麗，但沒什麼想法，排名都會變化，還是持續聚焦在營運面上。