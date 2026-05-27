台股

〈國巨股東會〉股價狂飆 陳泰銘：不追短期熱度 還是要聚焦營運長期穩定成長

鉅亨網記者彭昱文 台北

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 近期股價狂飆，對此，董事長陳泰銘表示，股價每天上上下下，還是聚焦營運，不追求短期的熱度，而是致力於建立一家可以長期穩定成長、跨越景氣循環的永續企業。

cover image of news article
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網記者彭昱文攝)

國巨今日上漲 40 元或 6%，收 701 元，市值來到 1.45 兆元，而隨著近期公司股價走揚，陳泰銘身價也水漲船高，躍升為全台首富，但他表示，首富頭銜感覺很華麗，但沒什麼想法，排名都會變化，還是持續聚焦在營運面上。


陳泰銘強調，國巨有四個長期戰略方向不會改變，第一，持續提升技術門檻、第二，持續優化產品組合、第三，持續深化全球客戶關係與客製化服務、第四，持續培養國際化人才與經營團隊。

陳泰銘表示，這幾年的轉型與跨國整合過程非常辛苦，也感謝全體同仁努力，如果沒有整個團隊展現出極高的執行力，國巨無法走到今天的位置，未來持續維持穩健的財務結構與全球策略佈局，為全體股東創造長期、可持續的最大價值。


文章標籤

國巨陳泰銘首富

相關行情

台股首頁我要存股
國巨701+6.05%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
國巨

72.41%

勝率

#上升三法

偏強
國巨

72.41%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
國巨

72.41%

勝率

#營收創高股

偏強
國巨

72.41%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty