〈焦點股〉錩新切入AI組件並已出貨 股價跳空開高站上所有均線
鉅亨網記者張欽發 台北
原以音響鍛造、沖壓件爲爲主力產品的錩新科技 (2415-TW) 在 2026 年於切入 AI 機櫃、機架產品傳出佳音，並且已經開始出貨給客戶；在錩新科技今年以來營收及獲利都在成長，今年下半年業績將優於上半年，股價今 (15) 日跳空開高站上所有均線，最高價達 29 元。
錩新並在看旺市場需求成長同時，錩新將續投資越南擴產；同時，錩新在既有的業務基礎下，射出塑膠件並打入大廠 Harman 的供應鏈，並積極送樣中。
錩新 2026 年 1-3 月財報營收 6.17 億元，毛利率 24.89%，季減 0.49 個百分點，年增 0.33 個百分點，首季稅後純益 3105 萬元，季減 22.61%，年增 42.85%，每股純益達 0.35 元，優於 2025 年同期的 0.24 元。
錩新旗下射出廠富川精密打入大廠 Harman 的供應鏈拿到 Vendor code，主要是 Harman 在泰國設廠對供應鏈需求，同時，在泰國設廠音響大廠也還有 Panasonic。
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