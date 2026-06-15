超秦企業「超秦烤雞」首發門市今開幕 預計今年規劃拓展5家

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-15 12:47

北台灣地區最大家禽電屠場超秦企業 (8345-TW) 積極進行通路拓展，並且自營設立的第一間烤雞門市「超秦烤雞」在今 (15) 日開幕，超秦從雞肉本業出發，打造外帶型街邊烤雞門市，開發新世代喜好的烤雞套餐，以工廠直營模式，用專業嚴選好雞，用現烤呈現美味。總經理陳建利表示，2026 年將規劃拓展 5 家門市，再逐步擴大品牌規模。

超秦總經理陳建利：2026年將規劃拓展5家門市，再逐步擴大品牌規模。(鉅亨網記者張欽發攝)

超秦的第一家「超秦烤雞」自營門選在桃園市中正店選址桃園火車站前商圈，主要是看準穩定人流與成熟的飲食需求，烤雞選用 100% 國產雞肉，以黃金比例調製的獨特配方調味每日烤箱恆溫現烤。總經理陳建利指出，今年將規劃拓展 5 家門市，再逐步擴大品牌規模。

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超秦跨足餐飲通路成立的新品牌「超秦烤雞」實驗概念店已先在今年 3 月 26 日開幕，地點位在超秦桃園總部。超秦新品牌的成立代表超秦從製造零售業跨足餐飲服務業的起始點。當時即已預告首家門市的設立，鎖定桃園市中心人潮聚集商圈，以快速外帶型街邊店為標的。