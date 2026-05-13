鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 17:39

錩新科技 (2415-TW) 錩新今 (13) 日公布 2026 年最新獲利資訊，首季稅後純益 3105 萬元，季減 22.61%，年增 42.85%，每股純益達 0.35 元，錩新看旺市場金屬件及射出塑膠件需求，將續投資越南擴產，建廠預計 30 個月內完成。

錩新 2026 年 1-3 月財報營收 6.17 億元，毛利率 24.89%，季減 0.49 個百分點，年增 0.33 個百分點，首季稅後純益 3105 萬元，季減 22.61%，年增 42.85%，每股純益達 0.35 元，優於 2025 年同期的 0.24 元。

‌



錩新 2026 年 4 月營收 2.16 億元，月增 5.49%，年增 3.98%，1-4 月營收 11.33%，年增 11.59%，

錩新 2025 年稅後純益 1.63 億元，年增 58.64%，每股純益 1.63 元，擬配發股利 1.59 元，獲利及股利 4 年來最佳，錩新看旺市場需求，將績投資越南擴產，今天董事會並通過對海外投資控股公司增資 960 萬美元資金。

同時，錩新在擴充營運規模同時，也將擴充股本規模，對去年股利配發 0.48 元現金股息及 1.1111 元股票股利，合計股利 1.59 元，盈餘轉增資後股本將由目前的 9 億元擴增到 10 億元。公司將續投資 4000 萬美元 (約新台幣 12.7 億元) 在胡志明市擴產。

錩新 2025 年財報，營收 23.66 億元，毛利率 26.66%，年增 2.84 個百分點，稅後純益 1.63 億元，年增 58.64%，每股純益 1.81 元，擬對去年配發約 1.59 元股利，也是 4 年來最佳。

同時，由錩新科技轉投資越南富鑫證券，持股逾 46%，至於富鑫證券在越南 IPO 案，錩新主管則表示仍在規劃中。不過，富時指數將於今年 9 月把越南從邊境市場升格為新興市場。根據公告，越南將自 9 月 21 日起分階段納入富時羅素全球股票指數，整體納入進程預計持續至 2027 年。在指數納入往往帶動被動與主動資金持續流入，推升市場流動性與估值，在基本面成長穩健的支撐下，將吸引大量主被動資金流入，而錩新轉投資的越南富鑫證券，也越南也屬包括承銷、經紀、期貨業務的綜合券商，市場前景並不看淡。

越南富鑫證券成立於 2006 年，是越南早期成立的外資券商之一，獲利能力在越南證券市場中持續增長中。