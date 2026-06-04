錩新科技旗下富川精密打入國際大廠Harman的供應鏈

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-04 11:07

錩新科技 (2415-TW) 今年以來營收及獲利都在成長，且以目前營運態勢來看，2026 年下半年業績將優於上半年，在看旺市場需求成長同時，錩新將續投資越南擴產，建廠預計 2 年完成；同時，錩新在既有的業務基礎下，射出塑膠件並打入大廠 Harman 的供應鏈，並積極送樣中。

錩新董事長丁廣欽。(圖：錩新提供)

錩新 2026 年 1-3 月財報營收 6.17 億元，毛利率 24.89%，季減 0.49 個百分點，年增 0.33 個百分點，首季稅後純益 3105 萬元，季減 22.61%，年增 42.85%，每股純益達 0.35 元，優於 2025 年同期的 0.24 元。

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錩新業務包括金屬件及射出塑膠件兩部分，金屬鍛造件供應國際家用、車用及專業音響使用，目前並已並進一步擴大至消費電子及車載五金沖壓件零組件，錩新除了揚聲器應用客戶以外，近年也跨入消費電子產業及車用應用的五金零組件生產，但目前揚聲器應用仍占製造產品比重超過 80%。

而錩新旗下富川精密從事塑膠射出件業務，近期在開拓訂單也傳出佳音，錩新在既有的業務基礎下，射出塑膠件產品並打入大廠 Harman 的供應鏈，並積極送樣中，預計於下半年訂單發酵，有助於大幅提高富川精密稼動率，提高營運量能。

富川精密打入大廠 Harman 的供應鏈拿到 Vendor code，主要是 Harman 在泰國設廠對供應鏈需求，同時，在泰國設廠音響大廠也還有 Panasonic。

錩新 2026 年 5 月營收 1.93 億元，年增 5.87%，1-4 月營收 10.26 億元，年增 10.17%。

錩新 2025 年稅後純益 1.63 億元，年增 58.64%，每股純益 1.63 元，擬配發股利 1.59 元，獲利及股利 4 年來最佳，錩新看旺市場需求，將績投資越南擴產，董事會並通過對海外投資控股公司增資 960 萬美元資金。

同時，錩新在擴充營運規模同時，也將擴充股本規模，對去年股利配發 0.48 元現金股息及 1.1111 元股票股利，合計股利 1.59 元，盈餘轉增資後股本將由目前的 9 億元擴增到 10 億元。公司將續投資 4000 萬美元 (約新台幣 12.7 億元) 在胡志明市內工業區擴產。

錩新 2025 年財報，營收 23.66 億元，毛利率 26.66%，年增 2.84 個百分點，稅後純益 1.63 億元，年增 58.64%，每股純益 1.81 元，擬對去年配發約 1.59 元股利，也是 4 年來最佳。

同時，由錩新科技轉投資越南富鑫證券，持股逾 46%，至於富鑫證券在越南 IPO 案，錩新主管則表示仍在規劃中，今年以對富鑫證券增資擴充資本規模爲主。不過，富時指數將於今年 9 月把越南從邊境市場升格為新興市場。

根據公告，越南將自 9 月 21 日起分階段納入富時羅素全球股票指數，整體納入進程預計持續至 2027 年。在指數納入往往帶動被動與主動資金持續流入，推升市場流動性與估值，在基本面成長穩健的支撐下，將吸引大量主被動資金流入，而錩新轉投資的越南富鑫證券，也越南也屬包括承銷、經紀、期貨業務的綜合券商，公司市場前景並不看淡。