鉅亨網記者張欽發 台北
原以音響鍛造、沖壓件爲爲主力產品的錩新科技 (2415-TW) 在 2026 年於切入 AI 機櫃、機架產品傳出佳音，並且已經開始出貨給客戶；在錩新科技今年以來營收及獲利都在成長，今年下半年業績將優於上半年，在看旺市場需求成長同時，錩新將續投資越南擴產；同時，錩新在既有的業務基礎下，射出塑膠件並打入大廠 Harman 的供應鏈，並積極送樣中。
錩新今 (11) 日召開股東會並通過配發股利 1.59 元，獲利及股利 4 年來最佳，錩新看旺市場需求，將續投資越南擴產；對去年股利配發 0.48 元現金股息及 1.1111 元股票股利，合計股利 1.59 元，盈餘轉增資後股本將由目前的 9 億元擴增到 10 億元。公司將續投資 4000 萬美元 (約新台幣 12.7 億元) 在胡志明市擴產。
錩新 2025 年財報，營收 23.66 億元，毛利率 26.66%，年增 2.84 個百分點，稅後純益 1.63 億元，年增 58.64%，每股純益 1.81 元，擬對去年配發約 1.59 元股利，也是 4 年來最佳股利案。
錩新 2026 年 1-3 月財報營收 6.17 億元，毛利率 24.89%，季減 0.49 個百分點，年增 0.33 個百分點，首季稅後純益 3105 萬元，季減 22.61%，年增 42.85%，每股純益達 0.35 元，優於 2025 年同期的 0.24 元。
錩新旗下射出廠富川精密打入大廠 Harman 的供應鏈拿到 Vendor code，主要是 Harman 在泰國設廠對供應鏈需求，同時，在泰國設廠音響大廠也還有 Panasonic。
錩新 2026 年 5 月營收 1.93 億元，年增 5.87%，1-5 月營收 10.26 億元，年增 10.47%。
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