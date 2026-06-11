原以音響鍛造、沖壓件爲爲主力產品的錩新科技 (2415-TW) 在 2026 年於切入 AI 機櫃、機架產品傳出佳音，並且已經開始出貨給客戶；在錩新科技今年以來營收及獲利都在成長，今年下半年業績將優於上半年，在看旺市場需求成長同時，錩新將續投資越南擴產；同時，錩新在既有的業務基礎下，射出塑膠件並打入大廠 Harman 的供應鏈，並積極送樣中。