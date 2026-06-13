鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-13 12:00

財政部台北國稅局表示，已課徵貨物稅的車輛，在領取新牌照登記日的次日起 1 年內，如果進行改裝車身或加裝設備，且貨物稅完稅價格在 15000 元以上，必須依規定申報繳納貨物稅。這項規定旨在規範新車領牌初期的改裝行為，避免因事後加裝而漏繳應稅項目的貨物稅，車主與改裝廠商在進行車輛升級時應特別留意相關時效與金額限制。

財政部台北國稅局進一步說明，廠商針對已經課稅的車輛、底盤或車身進行改裝，不論是調整車體結構還是額外加裝設備，由於實質上增加了該車輛的使用價值，在法律認定上屬於貨物稅條例所稱的產製行為。因此，只要改裝廠商所提供的車身或設備，其完稅價格達到 15000 元的課稅門檻，改裝廠商就具備法定的納稅義務，必須主動向稅捐機關自行申報並繳納貨物稅。

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為了讓民眾與業者更容易理解，台北國稅局舉例指出，有一位甲君購買了一輛小貨車，並在 115 年 1 月 5 日完成新領牌照登記。隨後甲君在同年 3 月 1 日委託乙設備廠為該車加裝車廂，這座由乙設備廠製造並供應的車廂，經過計算後的完稅價格為 100000 元。由於這項改裝行為發生在新車領牌的 1 年之內，且金額已經超過規定的免稅限額，因此乙設備廠必須檢附該設備及裝置價款的統一發票，向其所在地管轄的國稅局申報繳納 15% 的貨物稅，總計應納稅額為 15000 元。