鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-13 10:56

公辦都更案再傳新決標捷運宅案， 由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者之「中山逸居公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案，評選出由信義房屋 (9940-TW) 旗下信義開發為最優申請人。將在 321.56 坪基地上興建 1 棟地上 16 層、地下 4 層建築。

「中山逸居公辦都市更新案」預估更新後興建 1 棟地上 16 層、地下 4 層的鋼骨鋼筋混凝土造建築物，總樓地板面積達 2,454.42 坪，預計創造 24 億元以上不動產價值，預計取得黃金級綠建築、黃金級智慧建築、低碳建築及建築能效 1 + 等級。

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台北市住都中心指出，「中山逸居公辦都市更新案」位於南京復興核心生活圈，基地面積約 321.56 坪，鄰近捷運松山新店線與文山內湖線交會的捷運南京復興站，步行可達遼寧公園，兼具交通便利與綠意環境。更新後將導入區民活動中心 (含里辦公室)，完善在地公共服務機能，並促進居民交流與社區凝聚力，臺北市政府並分回「幸福住宅」，未來將提供新婚及育有 0-6 歲幼兒之家庭申租，協助婚育家庭安居台北。

台北市住都中心指出，信義旗下的信義開發以「共享生活、都市綠意、全齡照顧」的整體構想，與眷村鄰里間共享生活方式為目標，導入半戶外樓梯、開放庭院、亭腳仔、結合區民活動中心及里辦公室，創造社區共享客廳，於本基地重現共遊、共融、共學的生活記憶。基地西側則延續遼寧公園綠意，打造具藝文氣息的都市轉角空間。全案響應臺北市綠容率政策，以植生牆、跳層綠化、星空農園等方式打造森態建築，並將導入通用設計與無障礙設計，落實全齡照顧。

台北市住都中心指出，「中山逸居公辦都市更新案」2025 年 4 月經台北市政府同意擔任實施者後，積極辦理招商作業，「中山逸居公辦都市更新案」基地東側尚有 811 平方公尺（約 245.33 坪）土地尚未納入更新範圍，在「中山逸居公辦都市更新案」簽約後，台北市住都中心將攜手出資者共同整合鄰地，若成功納入，基地規模可望擴充為完整街廓，面積達 1,874 平方公尺（約 566.89 坪），形塑優質都市環境。

「中山逸居公辦都市更新案」位置圖。(台北市住都中心 提供)