打破葉倫、鮑爾慣例 華許將Fed主席職稱改回Chairman

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-13 09:30

《CNBC》報導，美國聯準會 (Fed) 官網已將華許 (Kevin Warsh) 的職稱列為 「Chairman」，而非「Chair」。(兩者皆可譯為主席)。

華許將Fed主席職稱改回Chairman(圖：Reuters/TPG)

這扭轉了過去 12 年來的做法，因為他的兩位前任——葉倫 (Janet Yellen) 與鮑爾 (Jerome Powell)——都選擇使用「Chair」作為職稱。

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在葉倫之前，「Chairman」一直是聯準會主席的唯一正式稱呼。

事實上，並沒有任何法律或規定要求主席必須使用哪種稱謂，因此最終取決於個人偏好。《聯邦準備法》(Federal Reserve Act) 中使用的是聯準會理事會主席 Chairman 與副主席 Vice Chairman，甚至稱呼監管副主席「Vice Chairman of Supervision」，該職位直到 2010 年《陶德法蘭克法案》(Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 通過後才正式設立。

聯準會是由美國國會設立的機構。2021 年，在時任眾議院議長裴洛希 (Nancy Pelosi) 領導下，美國眾議院正式採用性別中立用語。當時的修改包括將 Chairman 改為 Chair，以及把 Seamen(水手) 改為 Seafarers(航海人員) 等。

現任眾議院在其議事規則中仍沿用這套性別中立用語。不過，共和黨人士長期批評這類語言改革。

眾議院議員個人網站與委員會網站，不受議事規則約束，幾乎都是使用「Chairman」一詞。參議院的情況也大致相同。

根據彭博 2024 年一項分析，標普 500 企業中已有 185 家採用性別中立稱謂，是四年前的三倍。但美國大型銀行仍普遍使用「Chairman」，包括摩根大通、高盛及摩根士丹利，都使用「Chairman」稱呼董事長。

而在花旗集團的情況則有所不同。現任執行長兼董事長 Jane Fraser 使用的是「Chair」。她的男性前任 John C. Dugan 當時也使用「Chair」。

專門服務董事長與董事網絡組織 Chairs & Leads 創辦人 Alicia Syrett 認為，外界不必過度解讀這項改變。