台股牛市發威！13家金控前5月狂賺3674億元 這5家獲利翻倍
鉅亨網記者陳于晴 台北
上市金控 2026 年 5 月自結獲利全數出爐！受惠於 AI 熱潮持續延燒帶動台股牛市，加上台灣經濟表現亮眼、出口暢旺，國內銀行、壽險及證券子公司投資績效與業績全面爆發。據統計，13 家金控 5 月合計大賺 759.04 億元，前 5 月累計稅後純益更衝上 3673.93 億元，締造史上同期最佳成績，相較去年同期年成長達 96.87%，共有 5 家已較去年同期翻倍賺。
就 5 月單月獲利來看，富邦金與國泰金看似小贏其他金控 1 倍；但若加計不計入損益表的 FVOCI 股票處分損益 (可分配盈餘基礎)，富邦金 5 月調整後獲利高達 377.3 億元、國泰金逾 450 億元、凱基金也衝上 148.72 億元。顯示大型壽險金控在 5 月台股多頭時，實際上賺進了極為驚人的已實現利得。
5 月 13 家金控總獲利金額 759.04 億元，相較 4 月的 1033 億元衰退 26.5%。主要因為 4 月份適逢台股及資本市場另一波評價高峰，基期較高，且部分金控在 5 月份面臨較高的所得稅費用認列與避險成本波動。
從累計獲利來觀察，富邦金與國泰金穩坐獲利雙雄寶座。富邦金前 5 月累計稅後純益達 878.5 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 6.27 元，奪下金控累計獲利與 EPS 雙冠王；國泰金則以累計稅後純益 599.3 億元、EPS 4.07 元位居第二。
此外，台新新光金 (2887-TW) 受惠於合併效益顯現，前 5 月累計獲利達 348.8 億元，年增率高達 431.71%；中信金 (2891-TW) 表現同樣不俗，5 月獲利逆勢月增至 62.91 億元，前 5 月累計賺進 347.9 億元，EPS 達 1.78 元。
元大金 (2885-TW) 與凱基金 (2883-TW) 分居第五、六名，累計純益分別達 290.6 億元與 223.3 億元，兩家證券子公司為市場前二大，在台股成交量激增下受惠程度最深，元大金累計獲利年增率高達 2 倍；而凱基金因適用 IFRS 17 新制，若加計股票處分利益後之調整後獲利翻倍至 523.29 億元極為驚人。
觀察各家金控累計獲利年增率表現，多達 5 家較去年同期呈現「翻倍」爆發式成長。其中以凱基金最強，累計獲利年增率高達 1099.89%；國票金 (2889-TW) 以 471.31% 次之；台新新光金年增 431.71% 位居第三；元大金與富邦金也分別繳出 200.11% 與 122.46% 的翻倍成績。
提醒投資人，保險業今年度正式接軌 IFRS 17 新會計準則，每月當期損益表並未計入 FVOCI(其他綜合損益按公允價值衡量) 的股票處分損益，而是直接反映於保留盈餘中 (屬可分配盈餘來源之一)。因此，加計 FVOCI 後的「調整後獲利」，更能真實反映保險子公司的實際操盤績效與配息底氣。
目前僅有少數壽險型金控公告調整後獲利，其中，富邦金高達 1591.8 億元，超越歷年全年表現，調整後 EPS 達 11.36 元。國泰金調整後獲利逾 1250 億元，已超越 2025 年全年獲利表現。凱基金 5 月受惠於凱基人壽大舉實現股票處分利益約 101 億元，推升金控調整後獲利達 523.29 億元，換算每股獲利為 3.09 元。中信金與台新新光金預計於每季法說會揭露，而非逐月公告。
5 月份台股市場交易極為活絡，上市櫃日均量突破 1.6 兆元，甚至有三個交易日衝破 2 兆元。在台股「量價齊揚」的行情下，除了元大、凱基兩大證券商獲利大爆發外，富邦證券單月繳出 20.1 億元、永豐金證券 19.48 億元、台新證券 11.6 億元、國泰證券 7 億元，各家證券經紀暨財富管理、自營、承銷等各項業務皆對獲利做出顯著貢獻。
公股金控憑藉強韌的核心銀行本業放款與穩健的財富管理手續費收入，也在台股牛市中步步登高，四大前 5 月累計獲利全數突破百億大關，其中，兆豐金 (2886-TW) 不論是累計獲利或 EPS，均居公股金控之冠，華南金 (2880-TW) 累計獲利年增率高達 73%，是四家公股金控中爆發力最強的一家，EPS 也成功衝破 1 元大關。
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