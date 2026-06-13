鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-13 10:59

上市金控 2026 年 5 月自結獲利全數出爐！受惠於 AI 熱潮持續延燒帶動台股牛市，加上台灣經濟表現亮眼、出口暢旺，國內銀行、壽險及證券子公司投資績效與業績全面爆發。據統計，13 家金控 5 月合計大賺 759.04 億元，前 5 月累計稅後純益更衝上 3673.93 億元，締造史上同期最佳成績，相較去年同期年成長達 96.87%，共有 5 家已較去年同期翻倍賺。

台股牛市發威！13家金控前5月狂賺3674億元 這5家獲利翻倍。(鉅亨網資料照)

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就 5 月單月獲利來看，富邦金與國泰金看似小贏其他金控 1 倍；但若加計不計入損益表的 FVOCI 股票處分損益 (可分配盈餘基礎)，富邦金 5 月調整後獲利高達 377.3 億元、國泰金逾 450 億元、凱基金也衝上 148.72 億元。顯示大型壽險金控在 5 月台股多頭時，實際上賺進了極為驚人的已實現利得。

5 月 13 家金控總獲利金額 759.04 億元，相較 4 月的 1033 億元衰退 26.5%。主要因為 4 月份適逢台股及資本市場另一波評價高峰，基期較高，且部分金控在 5 月份面臨較高的所得稅費用認列與避險成本波動。

從累計獲利來觀察，富邦金與國泰金穩坐獲利雙雄寶座。富邦金前 5 月累計稅後純益達 878.5 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 6.27 元，奪下金控累計獲利與 EPS 雙冠王；國泰金則以累計稅後純益 599.3 億元、EPS 4.07 元位居第二。

此外，台新新光金 (2887-TW) 受惠於合併效益顯現，前 5 月累計獲利達 348.8 億元，年增率高達 431.71%；中信金 (2891-TW) 表現同樣不俗，5 月獲利逆勢月增至 62.91 億元，前 5 月累計賺進 347.9 億元，EPS 達 1.78 元。

元大金 (2885-TW) 與凱基金 (2883-TW) 分居第五、六名，累計純益分別達 290.6 億元與 223.3 億元，兩家證券子公司為市場前二大，在台股成交量激增下受惠程度最深，元大金累計獲利年增率高達 2 倍；而凱基金因適用 IFRS 17 新制，若加計股票處分利益後之調整後獲利翻倍至 523.29 億元極為驚人。

觀察各家金控累計獲利年增率表現，多達 5 家較去年同期呈現「翻倍」爆發式成長。其中以凱基金最強，累計獲利年增率高達 1099.89%；國票金 (2889-TW) 以 471.31% 次之；台新新光金年增 431.71% 位居第三；元大金與富邦金也分別繳出 200.11% 與 122.46% 的翻倍成績。

提醒投資人，保險業今年度正式接軌 IFRS 17 新會計準則，每月當期損益表並未計入 FVOCI(其他綜合損益按公允價值衡量) 的股票處分損益，而是直接反映於保留盈餘中 (屬可分配盈餘來源之一)。因此，加計 FVOCI 後的「調整後獲利」，更能真實反映保險子公司的實際操盤績效與配息底氣。

目前僅有少數壽險型金控公告調整後獲利，其中，富邦金高達 1591.8 億元，超越歷年全年表現，調整後 EPS 達 11.36 元。國泰金調整後獲利逾 1250 億元，已超越 2025 年全年獲利表現。凱基金 5 月受惠於凱基人壽大舉實現股票處分利益約 101 億元，推升金控調整後獲利達 523.29 億元，換算每股獲利為 3.09 元。中信金與台新新光金預計於每季法說會揭露，而非逐月公告。

5 月份台股市場交易極為活絡，上市櫃日均量突破 1.6 兆元，甚至有三個交易日衝破 2 兆元。在台股「量價齊揚」的行情下，除了元大、凱基兩大證券商獲利大爆發外，富邦證券單月繳出 20.1 億元、永豐金證券 19.48 億元、台新證券 11.6 億元、國泰證券 7 億元，各家證券經紀暨財富管理、自營、承銷等各項業務皆對獲利做出顯著貢獻。