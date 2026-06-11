鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-11 17:19

國泰金控 (2882-TW) 今 (11) 日公布 2026 年 5 月自結稅後純益 140 億元，累計稅後純益達 599.3 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 4.07 元；加計 FVOCI 股票處分損益，單月調整後獲利逾 450 億元，累計調整後獲利逾 1250 億元，已超越 2025 年全年獲利表現。主要子公司獲利動能強健，5 月獲利皆創同期新高；其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。

台股牛市助攻！國泰金前5月調整後獲利逾1250億元 超越去年全年。(圖：國泰金控提供)

國泰人壽 5 月自結稅後純益 89.3 億元，累計稅後純益達 348.7 億元，加計累計 FVOCI 股票處分損益，單月調整後獲利逾 400 億元，累計調整後獲利突破 1000 億元。主要受惠資本市場反彈，帶動金融資產評價回升，加上過往厚實 CSM 之穩定攤銷、經常性收益挹注，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。5 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 324 億元及 60 億元，均維持強健增長態勢。

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國泰人壽指出，5 月在企業財報亮麗、AI 題材持續延燒及市場資金簇擁下，股市再創新高，信用利差亦呈現縮窄。伴隨市場風險氣氛熱絡，帶動金融資產評價走高，同時受惠 CSM 穩定釋出及經常性收益挹注，單月損益表現穩健。此外，國壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至 5 月底累積餘額逾 1280 億元。

國壽憑藉強勁獲利表現及資產負債管理，並搭配金融資產評價轉佳，使今年以來整體淨值顯著上升，5 月淨值比已來到 11%。面對多變金融環境，國泰人壽表示，將審慎因應形勢變化，靈活調整資產配置，落實風險控管措施，持續優化財務體質與資本韌性，以確保穩健經營與長期永續發展。

國泰世華銀行 5 月稅後純益 44.6 億元，累計稅後純益 219.9 億元，年成長 13%。淨利息收入方面，受惠放款動能強勁、財務資產部位成長、降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，財富管理銷售動能延續，信用卡簽帳金額增長，整體淨手續費收入穩健成長。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數超過 600 萬張，動卡率維持良好表現。截至 5 月底逾放比率為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率為 1068.7%，資產品質維持穩健。

國泰產險 5 月稅後純益 3.2 億元，累計稅後純益 17.5 億元，續創歷史同期新高，整體營運穩健成長。在大型商業火險保單挹注及海外旅遊需求持續升溫帶動下，5 月簽單保費達 32.8 億元，累計簽單保費 170.3 億元，個人險與商業險累計簽單保費皆持續成長，車險年增 4%，健康及傷害險年增 11%，火險年增 9%。

國泰證券 5 月稅後純益 7 億元，累計稅後純益 32.9 億元，年成長 157%，創同期獲利新高，受惠於台股市場交易活絡，5 月上市櫃日均量逾 1.6 兆元，並有三個交易日突破 2 兆元。截至 5 月，累計台股經紀市占達 4.60%，複委託成交量年增 98%，雙雙創下同期歷史新高，台股與複委託開戶數更較去年同期翻倍成長，挹注未來經紀業務強勁成長動能。