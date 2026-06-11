鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-11 19:39

中信金控 (2891-TW) 於今 (11) 日公告 2026 年 5 月份自結獲利，單月稅後純益 62.91 億元，累計前 5 月合併稅後純益 347.9 億元，創下歷年同期新高紀錄錄，每股稅後純益 (EPS) 為 1.78 元。

中信金前5月賺347.9億元續創同期新高 EPS達1.78元。(鉅亨網資料照)

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行 5 月份放款及財富管理業務動能維持強勁，單月稅後純益為 60.4 億元，累計前 5 月稅後純益 269.45 億元，較去 (2025) 年同期成長 17%。

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除淨利差擴大外，中信銀各項業務展現強健的成長動能，尤以財富管理業務表現最為亮眼，收入成長幅度達四成，存、放款量及刷卡消費金額亦呈現雙位數成長，繳出歷年同期最佳成績。

子公司台灣人壽方面，5 月份受債券殖利率上升影響，單月稅後純益 2.83 億元，累計前 5 月稅後純益為 86.81 億元。主要來自過往累積 CSM 攤銷、基金評價利益，以及投資型保單以國際財務報導準則第 15 號重新衡量之影響。