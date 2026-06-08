鉅亨網記者陳于晴 台北
玉山金控 (2884-TW) 今 (8) 日公布 2026 年 5 月自結獲利，在核心子公司玉山銀行的帶動下，單月稅後純益 34.9 億元，累計今年前 5 月稅後純益達 177.3 億元，創下歷年同期新高，年增 25.26%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.1 元。
在主要子公司表現方面，玉山銀行 5 月單月稅後純益衝上 31 億元，不僅較 4 月份的 23.3 億元顯著加溫，更創下歷年同月獲利新高；累計前 5 月稅後純益達 152.6 億元，年增 7.01%。主要受惠於市場資金持續豐沛，銀行的核心放款業務結構優化，加上財富管理手續費收入在台股熱潮下繳出亮眼成績，成為推升金控獲利續攀高峰的最強引擎。
除了核心銀行業務表現亮眼外，其餘子公司亦齊力推進獲利表現，玉山證券累計稅後純益 22.4 億元；玉山創投累計稅後純益 10.8 億元；玉山投信累計稅後純益 2.2 億元。
隨著業務量能持續擴張，玉山金控截至 2026 年 5 月底的總資產達 4.87 兆元，正加速朝 5 兆元大關邁進。玉山銀行合併總資產為 4.78 兆元；個體總資產則為 4.65 兆元。
截至 2026 年 5 月底，玉山銀行核心存放款業務雙雙寫下亮眼表現，合併存款餘額達 3 兆 9983 億元，逼近 4 兆元大關；合併放款總數達 2 兆 8079 億元。顯示資產配置與市場資金吸納能力依然強勁。
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