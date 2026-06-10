鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 18:11

富邦金控 (2881-TW) 今 (10) 日領先各家壽險型金控公布 2026 年 5 月自結獲利，單月稅後純益 157.7 億元，累計前 5 月稅後純益 878.5 億元，創歷史同期新高，每股稅後純益 (EPS) 為 6.27 元。透過其他綜合損益按公允價值衡量 (FVOCI) 之股票處分損益，5 月金控合計 219.6 億元，累計前 5 月金控合計 713.3 億元；金控調整後獲利 5 月達 377.3 億元，累計前 5 月大賺 1591.8 億元，超越歷年全年獲利表現，調整後 EPS 為 11.36 元。

富邦人壽 5 月稅後純益 78.2 億元，累計前 5 月稅後純益 538.9 億元；加計 5 月及前 5 月 FVOCI 股票處分損益 211.4 億元及 695.7 億元後，5 月調整後獲利為 289.6 億元，前 5 月調整後獲利為 1234.6 億元。富壽 5 月及累計前 5 月調整後獲利均創下歷年同期新高，除 CSM 攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，受惠台股加權指數 5 月漲幅近 15% 並再創新高，台股持續實現部分資本利得。

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債市方面，美國就業與經濟表現良好，物價指數上揚，帶動 5 月份美債利率反彈後震盪整理，富邦人壽以穩定提升經常性收益，完善債券配置與資金管理為目標。匯市方面，美伊談判持續，且台灣基本面強健，外資延續匯入，帶動 5 月美元兌台幣貶值 0.8%，匯率波動可由外匯價格變動準備金因應。後續將持續關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

台北富邦銀行 5 月稅後純益 41.6 億元，年增 56%，累計前 5 月稅後純益 205.4 億元，較去年同期成長 31%，續創歷史新高。利息淨收益方面，今年以來存、放款動能維持強勁，餘額較去年同期均成長 18%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長 27%，手續費淨收益方面，受惠資本市場持續熱絡，保險及基金等財富管理商品銷量穩健成長，帶動累計整體手續費淨收益較去年同期成長 37%。累計前 5 月營收逾 440 億元，較去年同期成長 27%。

富邦產險 2026 年 5 月稅後純益 8.9 億元，累計前 5 月稅後純益 46.4 億元，續創歷史同期新高；加計 FVOCI 股票處分損益後，5 月調整後獲利 16.1 億元及累計前 5 月調整後獲利 59.2 億元，主要來自優異承保獲利表現及投資收益貢獻。

在業務表現方面，5 月整體簽單保費 57.4 億元，較去年同期成長 5%，其中水險憑藉專業風控服務及深耕客戶需求，單月簽單保費較去年同期成長 85% 表現最為亮眼，傷健險及工程險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前 5 月簽單保費收入 333.7 億元，較去年同期成長 8%，簽單市佔率 25.0%，蟬聯市場龍頭地位。

富邦證券 2026 年 5 月稅後純益 20.1 億元，累計前 5 月稅後純益 84.2 億元，較去年同期大幅成長 218%，單月及累計獲利雙雙再創同期新高。在營收結構方面，受惠 5 月台股日均成交量突破 1.6 兆元，1-5 月台股日均成交量達 1.18 兆元，帶動經紀及財管業務收入合計較去年同期成長 121%。此外，5 月台股延續多頭走勢，指數續攻新高，單月上漲 5806 點，推升金融資產部位收入年增逾 6.7 倍，整體營運表現展現強勁成長動能。