鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-13 10:52

全球太空衛星股提前上演歡慶行情，迎接史上最大規模 IPO，SpaceX 自 6 月 12 日起於美股掛牌交易，市場資金提前卡位太空經濟板塊，全台唯一太空衛星主題型 ETF 第一金太空衛星 (00910-TW) 單日應聲大漲逾 11%，站回 70 元大關，市價收在 75.25 元，收復近一周失土。法人看好 SpaceX 蜜月行情續熱，投資人可以挑選相關個股或用 ETF 以更分散的投資工具掌握太空商機。

00910 的成份股在過去 2 周股價大幅震盪，第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝指出，成份股價漲多加上面臨 SpaceX 掛牌前資金磁吸效應，出現短期價格壓力，不過，隨著掛牌日到來，投資者樂觀預期，SpaceX 上市將成爲整體產業估值評價重新調整的催化劑。

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根據 Bloomberg 資料統計，00910 多檔個股已在指標股掛牌前一日，11 日重啓漲勢上演攻高慶祝行情，漲幅顯著個股如全球尖塔 (SPIR-US) 大漲

20.9%、衛星邏輯 (SATL-US) 上漲 19.7%、衛星通訊 (VSAT-US) 上漲 18.2%， 以及螢火蟲太空 (FLY-US) 漲幅 17.8%。

SpaceX 12 日於美股開盤後正式掛牌交易，發行 5.556 億股，每股定價 135 美元，本次發行籌資約 750 億美元，公司估值 1.77 兆美元，超額認購四倍以上，寫下人類史上最大 IPO 金額紀錄。

法人分析，目前上市的太空衛星企業多為中小市值公司，SpaceX 高達 1.8 兆美元的估值，遠超當前任何一家上市太空公司，投資者提前布局同產業，以提前掌握整體產估值水漲船高的投資機會，SpaceX 的成功上市有望吸引更多主流資金關注太空經濟賽道主題投資。

第一金太空衛星 ETF 最新規模挑戰百億大關，其追蹤 Solactive 太空衛星指數投資，挑選已開發國家及韓國、台灣的上市企業，共計 30 檔太空衛星代表企業，每年 2 月、8 月成份股調整，下次調整在 8 月份，SpaceX 是否納入成為關注焦點，目前主要投資四大主題包括：衛星設備與通訊服務、火箭製造與太空設施、核心零件及地面設備，及火箭發射與太空物等。