鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-11 14:56

受中東地緣政治風險再起影響，台股 10 日大跌 1478.9 點，創下史上單日第六大跌點紀錄，今 (11) 日盤中高低振盪逾千點，讓投資人心慌慌。6 月以來金融市場不平靜，台股也上演大怒神，統計大盤 6 月以來已下跌 3.37%，反觀人氣暢旺的台股 ETF 同期間表現，維持正報酬的有 24 檔，其中價量齊揚的前十檔中，除了 3 檔反 1 外，其他 7 檔包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW) 等，清一色都是台股高息 ETF，顯示在大盤震盪之際，資金湧向能有高息收保護的台股 ETF。

觀察 6 月以來 10 檔價量齊揚的台股 ETF，群益 00919 日成交均量為 19.3 萬張，為十檔中的最佳人氣王，反向 ETF 00632R 日均量 18.6 萬張居次，而 00918、00878 日均量亦超過 10 萬張。

‌



據了解，00919 第 13 次配息金額為 1 元，是連續第二季創新高，預估年化配息率為連續 13 季維持 10% 以上，延續了高又穩的配息政策，今年來更是上漲近四成，息利雙收最可期，讓許多投資人卡位息利雙收投資契機。00919 本次除息日為 2026 年 6 月 16 日，參與除息最後買進日為 2026 年 6 月 15 日。

群益投信台股 ETF 研究團隊強調，高息型 ETF 在大盤震盪之際，能彰顯出穩健高息的特性。市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息 ETF 有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息 ETF 經理人謝明志表示，回歸基本面，台灣第一季經濟成長率 14.55%，主計總處上修 2026 年經濟成長率 9.64%，顯示台股實質經濟成長足以支撐今年台股漲幅。目前支撐台股最重要的 AI 產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修，短線修正只是估值修正與擠泡沫的過程，而非長線多頭的終結。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。