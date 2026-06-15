鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-15 11:51

台股今 (15) 日大漲超過千點，韓股一度熔斷、日股大漲 3000 點，海外 ETF 領頭衝鋒，在主動式 ETF 方面，主動統一全球創新 (00988A-TW) 盤中漲逾 6%，衝到 22.2 元，勝過全數原型 ETF，堪比正 2 ETF 表現。由於 AI 發源地與核心技術來自全球市場，海外 ETF 逐漸受到投資人關注，從受益人來看，00988A 挾今年績效超過 100% 的亮眼表現大舉圈粉，受益人數超車一缸子老牌海外 ETF，躍居海外 ETF 人氣王。

〈焦點股〉台股飆漲千點！海外ETF領軍衝鋒 00988A居績效、人氣雙冠王。（圖:shutterstock）

根據 CMoney 統計，股東受益人前五大海外 ETF 中，00988A 以超過 21.4 萬人居冠，今年以來績效 107.14% 同列榜首，遠超其他海外 ETF；國泰費城半導體 (00830-TW) 以 15.8 萬人居次，績效超過 6 成；復華富時不動產 (00712-TW) 則呈現負報酬，有超過 14 萬人住套房；主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 受益人數超過 11 萬人，今年報酬率 88.54%；元大 S&P500(00646-TW) 今年股價上漲 8.32%，受益人超過 10 萬人。

‌



理財專家分析，但在 AI 科技日新月異、類股輪動快速的時代，主動式 ETF 能夠由經理人靈活動態調整持股，有別於被動式 ETF 緊跟指數，反而更能抓準全球創新的爆發性波段。以 00988A 為例，其今年以來 107.14% 的報酬率不僅傲視群雄，也證實了主動操作的超額報酬實力。隨著全球 AI 浪潮持續推進，可擇優布局趨勢向上的海外 ETF。

00988A 經理人陳意婷表示，預期 2026 年下半年全球股市維持多頭，但非普漲行情。AI 投資仍是主軸，五大 CSP 資本支出持續上修，主因在於記憶體短缺，其中 Google 對於明年的持續上修態度最明確，預估 Google 供應鏈訂單與營收能見度最佳。以各區域表現來看，預期呈現分化態勢，美股獲利強但估值高，以半導體為主軸；台韓具高成長與低估值優勢，惟波動較大；日股聚焦供應鏈關鍵企業。