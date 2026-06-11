鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-11 16:04

台股千點大洗盤 中信00981D「抗震＋高票息」成資金避風港。(圖：shutterstock)

美國最新就業數據優於預期，加上美伊戰爭延宕導致油價難以回落，日前美國公布 CPI 年增率更回到 4.2% 的高點，壓抑美股回檔，漲多的科技股成重災區。台股今日亦受到地緣政治與通膨疑慮干擾，自高檔大幅回檔，盤中一度重挫 1200 點，盤勢波動急遽加劇。

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法人表示，在經濟數據未明顯轉弱、通膨仍具黏性的環境下，聯準會政策路徑短期難以快速轉向寬鬆，市場甚至不排除年內仍有升息可能，使利率高檔停留時間延長的機率上升。

主動中信非投等債 ETF 經理人陳昱彰指出，隨著 FOMC 會議即將登場，市場將持續關注聯準會對利率與通膨的最新指引。惟在政策不確定性升溫及資金面偏緊影響下，債市買盤轉趨保守，短線殖利率仍有上行空間，整體金融市場預期延續震盪格局，使當前資產配置更顯重要。

在此環境下，具備收益支撐的債券資產相對展現抗震優勢。陳昱彰分析，非投資等級債因擁有較高票息收入，在利率維持高檔期間，可提供較佳的收益緩衝；同時企業基本面仍穩健，違約風險未見明顯升溫，使信用利差具備持續修復空間，有助提升整體投資報酬表現，有望持續吸引避險資金青睞。

以 00981D 為例，今日在台股盤中大幅修正之際，表現相對抗跌，甚至展現逆勢走強態勢，凸顯其在資產配置中的防禦功能。該基金採取主動選債策略，聚焦成熟市場優質非投資等級債，並透過動態調整產業與信用配置，成功在市場波動時兼顧風險控管與收益機會。00981D 日前也公告最新配息資訊，每單位擬配發 0.07 元，換算年化配息率仍維持 8% 以上水準。

展望未來，陳昱彰強調，在利率政策仍偏審慎、資金環境分化的背景下，市場投資將由過去著重「資本利得」，逐步轉向重視「收益來源」。非投資等級債憑藉較高票息優勢與信用利差修復空間，後市看好。而 00981D 透過主動式管理機制，可靈活因應市場變化，力求在控制波動的同時提升收益潛力，適合作為投資組合中兼顧防禦與收益的核心配置。