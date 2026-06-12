鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-12 12:15

COMPUTEX 2026 今年以「AI Together」為主題，聚焦 AI 正式走向應用階段 。輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳強調未來是「會使用 AI 的人，取代不會使用 AI 的人」，顯示 AI 能力逐漸成為各行各業的職場基本能力 。1111 人力銀行資料庫顯示，2023 到 2025 年，應徵 AI 領域相關職缺的人數大幅成長 102.9%，光是 2026 年第一季應徵人數就已達去年一整年的 40% 。而在供給端，今年第一季 AI 領域相關工作機會數將近 35000 筆，已達 2024 年的 90% 。顯示市場對 AI 人才的需求依然強勁，且求職者競爭也更趨激烈 。

看準 AI 人才需求快速升溫，1111 人力銀行攜手資策會共同舉辦「職場 AI 力」調查，全面解析台灣 AI 人才現況與未來關鍵能力 。調查顯示，目前企業最急需的三大 AI 人才分別為：AI 基礎架構與運維人才（37.24%）、AI 資安倫理與治理人才（33.15%），以及 AI 商業與戰略人才（30.89%） 。更有超過 4 成企業預期，未來 2-3 年的 AI 人力需求將明顯增加，其中包括認為需求大幅增加（22.66%）及需求小幅增加（18.35%），反映出企業正積極尋求具備核心技術實力的跨領域人才 。

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面對產業的高標準，應屆畢業生已開始透過 AI 工具提升競爭力 。根據調查，高達 73.2% 的受訪者認為 AI 工具對求職有實質幫助 。在實際應用上，最常見的用途包括修改自傳（60.5%）、撰寫履歷（56.5%）及模擬面試（28.9%） 。受訪者普遍認為，AI 在優化用字與內容表達（65.5%）及協助撰寫履歷自傳（57.6%）方面表現最為優異，甚至有 27.5% 的新鮮人認為，AI 提供的參考答案能有效減輕面試焦慮 。

時值畢業季，AI 是否會取代現有工作也引發關注 。調查指出，大多數新鮮人仍持審慎態度，57.4% 的受訪者表示「還好／觀望中」，另有 11% 不太擔心、9.4% 完全不擔心 。然而，合計仍有 22% 的受訪者（很擔心 14.9%、非常擔心 7.1%）感到焦慮，顯示 AI 的快速演進已對部分新鮮人造成心理壓力 。

1111 人力銀行發言人曾仲葳分析，現今職場已進入「AI 協作時代」，新鮮人若能熟練操作 AI 工具，不僅能解決初入職場時「無法清楚表達優勢」的痛點，更能大幅縮短求職準備時間 。雖然有 57.4% 的人對 AI 取代工作抱持觀望態度，但已有 55.3% 的新鮮人願意接受非本科系的工作，顯示 AI 工具的普及降低了跨領域就業的門檻，讓新鮮人更有勇氣挑戰多元職能 。

值得注意的是，校園端的 AI 培育與產業需求存在明顯斷層 。調查結果顯示，僅 11% 的受訪者認為學校培育的 AI 數位能力「完全可以」滿足職場所需，近 6 成（59.4%）認為僅能「部分滿足」，更有超過 3 成的新鮮人感到能力不足或完全無法應對職場需求，反映出校園課程更新速度難以趕上產業實戰的節奏 。

為了補強落差，新鮮人展現強烈的「自主學習」意識 。首選管道為線上學習平台進修（45.4%），其次是強迫自己習慣使用 AI 工具（33.1%）及考取數位技能證照（23%） 。此外，新鮮人對企業也抱有期待，超過 8 成（80.1%）受訪者最希望企業能提供「完整的培訓制度」，其次則是合理起薪（72.7%）與友善文化（52.2%），顯見新鮮人渴望透過企業內訓來彌補學用落差 。

為了解決市場「辨識難、訓用弱」的痛點，資策會推出的「數位職能護照」，盼透過數位化、可驗證的能力指標，幫助新鮮人將自主學習的軌跡轉化為可信的履歷證明 。