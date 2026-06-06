報稅最後「補救」機會！6/11前可網路補件免郵寄 財部教你這麼做

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-06 11:33

報稅季截止，民眾使用網路完成綜合所得稅申報後，若有應檢附的證明文件，務必在 6/11 前透過網路完成附件檔案傳送，若未能於 6/11 前成功上傳，仍可於當日以前以紙本遞送或郵寄至國稅局。財政部北區國稅局表示，透過網路傳送附件，上傳成功後無須再郵寄或親自遞送紙本單據，快速又方便，提醒民眾把握最後期限補救，以維護自身權益。

報稅最後「補救」機會！6/11前可網路補件免臨櫃 。（鉅亨網資料照）

國稅局彙整網路附件資料上傳應注意事項，每戶附件上傳檔案總容量限制為 15MB。上傳檔案格式僅限清晰可辨識的 JPG、PNG、PDF 檔案，且不可壓縮或加密。民眾如以手機拍照，可直接上傳約 5 至 7 張相片，實際上傳檔案數視相機及掃描設備產生的影像檔案大小而定。如果附件張數較多，建議掃描成 PDF 檔後再進行上傳。

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網路附件上傳服務截止時間為 6 月 11 日。財政部電子申報繳稅服務網「附件上傳系統」比照紙本收件期間，民眾若需要增刪附件電子檔案，可於服務時間內重新上傳，系統會以最後一次成功上傳的檔案作為附件檔。在上傳 30 分鐘後，民眾可至附件上傳功能系統，或透過財政部電子申報繳稅服務網首頁的申報及繳稅查詢項下，確認綜合所得稅申報及繳稅結果是否已上傳成功。