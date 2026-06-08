鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-08 17:05

114 年度綜合所得稅結算申報已於 6 月 1 日截止。根據財政部財政資訊中心初步統計，全國申報退稅金額約達 635 億元，較前一年度 113 年度退稅金額 672.04 億元，減少約 37 億元，雖然總額略為下滑，但仍創下歷史次高的紀錄。

國稅局後續將依納稅義務人所採用的申報方式，分三批次辦理退稅作業。最受關注的第一批退稅將於 115 年 7 月 31 日入帳，適用對象為 115 年 6 月 1 日以前採用網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及 5 月 11 日以前向戶籍地國稅局以紙本回復的案件。

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第二批退稅日期則定於 115 年 10 月 30 日，包含採用人工或二維條碼申報、稅額試算以紙本於 5 月 12 日至 6 月 1 日回復，以及 5 月 11 日以前向非戶籍地國稅局回復的案件。最後的第三批退稅日期為 116 年 1 月 20 日，主要針對逾期申報、申報繳稅或不繳不退，但經國稅局核定為退稅的案件。

綜合所得稅結算申報退稅方式分為直撥（轉帳）退稅及憑單退稅。採用直撥退稅者，退稅款將於各批次退稅日期直接撥入指定帳戶。若採用憑單退稅，金額不滿 5000 元的小額退稅可就近向指定付款銀行兌領現金，其餘均須存入金融機構或郵局，透過票據交換方式才能領到退稅款。

為協助民眾快速領取退稅款，國稅局近期會針對選擇「憑單退稅」的案件，寄送直接劃撥退稅同意書。納稅義務人若想改採直撥方式，可在期限內親自遞送、傳真或掛號郵寄至戶籍所在地國稅局，亦可透過財政部稅務入口網線上申辦回復退稅存款帳號，便不必擔心憑單遺失、忘記兌領或被冒領。