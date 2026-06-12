鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-12 19:00

SpaceX 將在周五 (12 日) 掛牌上市，在這之前，加密貨幣交易所已率先提供投資人一種高風險方式，針對這家集太空、衛星與人工智慧 (AI) 於一身的公司押注未來股價表現。

路透報導，已有數十億美元資金湧入被稱為「IPO 前永續期貨」(pre-IPO perpetual futures) 的商品。這類產品與實際股票並無直接連結，但價格會參考 SpaceX 最近一次揭露的上市前估值。

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這些新推出的 IPO 前永續期貨人氣快速升溫，目前可在幣安 (Binance)(BNB-US)、Coinbase(COIN-US) 與 Hyperliquid 等交易所交易，也讓加密市場與華爾街之間的競爭進一步升級，尤其是預料將出現更多重量級 IPO，例如 Anthropic 與 OpenAI。

根據數據供應商 Talos 統計，從 5 月 17 日至本周三，SpaceX IPO 前永續期貨在八家交易所的成交量約達 32 億美元，未平倉部位約 3.9 億美元。

幣安表示，其 SpaceX IPO 前永續期貨 18 天內成交量達 21 億美元，但拒絕透露各地區交易狀況。

A&O Shearman 律師 Philippe Noeltner 說：「這顯然是針對加密原生、加密友善的投資族群設計，他們希望透過高槓桿押注特定市場走勢。」他形容，這些成交量「高得令人難以置信」。

分析師指出，加密永續期貨通常可提供最高 100 倍槓桿，但近期推出的 IPO 前永續期貨槓桿多限制在三倍到五倍之間。

支持者認為，IPO 前永續期貨可作為「價格發現」工具，也能讓更多人參與美股市場的投資機會。

但批評者認為，這類產品流動性偏低、波動劇烈，而且與代幣化股票不同，並沒有任何實際資產作為錨定標的。

當一家公司股式上市後，相關商品價格將依據股價進行調整，但各交易所的機制並不相同。根據 Kaiko 價格資料，SpaceX IPO 前永續期貨價格在不到一個月內已從超過 200 美元跌至約 160 美元，而 SpaceX IPO 定價則為每股 135 美元。

Kaiko 分析師 Laurens Fraussen 說：「這類 IPO 前永續期貨除了投機之外，幾乎沒有任何東西作為價格基礎。」

他說：「IPO 前永續期貨以及預測市場 (prediction markets) 都是世界發展方向的典型案例之一。這就像萬物正在進入『超級賭博化』(hyper-gambler-isation of everything) 階段。」

代表全球證券交易所的產業組織世界交易所聯合會 (WFE) 表示，投資人可能誤以為自己買到的是具備上市商品保護機制的資產，而市場價格形成機制是否足夠健全也令人存疑。

SpaceX 狂熱碰上加密貨幣熱潮

倫敦商學院 (London Business School) 研究投資人心理學的教授 Alex Edman 表示，SpaceX 與加密貨幣都是「令人興奮的故事」，但投資人仍應確實了解自己買的是什麼。

目前幾乎無法得知究竟是哪些投資人推動 IPO 前永續期貨的成交熱潮，Coinbase 與幣安均拒絕透露購買 SpaceX IPO 前永續期貨的用戶數量，而數據供應商 Talos 則表示，無法從公開資料判斷交易者身分。