鉅亨網編譯許家華 2026-06-11 05:30

美國總統川普再度升高對伊朗的軍事威脅，引發市場對中東供應風險的憂慮，國際油價周三大幅走高。布蘭特原油期貨收盤上漲近 2 美元，重返每桶 93 美元之上；美國西德州中級原油 (WTI) 則站上 90 美元關卡。市場在美伊衝突升溫、美國原油庫存大減以及荷姆茲海峽航運仍受阻等多重因素推動下，重新將焦點轉向地緣政治風險。

倫敦布蘭特 (Brent)) 原油期貨收盤上漲 1.65 美元，漲幅 1.8%，報每桶 93.10 美元；WTI 原油期貨上漲 1.83 美元，漲幅 2%，收於每桶 90.03 美元。

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盤中交易時段，兩大原油指標一度雙雙大漲約 3 美元，主因川普重申若無法達成和平協議，美國將再次對伊朗發動攻擊。他並表示，若伊朗持續拖延談判，將必須為此「付出代價」。

本輪油價漲勢源於美伊軍事衝突再度升級。此前一夜雙方爆發自 4 月停火協議以來最嚴重的交火事件之一。川普周二承諾，將對一架美軍阿帕契攻擊直升機遭擊落事件進行報復，美軍隨後對伊朗目標發動打擊。

周三，美軍進一步表示，在阿曼灣執行了一次「精準打擊」，攻擊一艘未遵從指令且載運伊朗石油的船舶。印度政府則表示，事件發生後有 3 名印度船員失蹤。

不過，油價尾盤自高點回落。原因是川普透露，美軍曾秘密護送載運超過 1 億桶原油的船隊通過荷姆茲海峽，協助維持全球能源供應。

根據川普說法，全球每日原油消耗量約 1 億桶，若沒有這項軍事護航行動，國際油價可能已飆升至每桶 250 美元，而非目前的 85 至 90 美元區間。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，油市情緒近期在焦慮與麻木之間來回擺盪，但隨著美伊衝突再度升溫，市場已重新開始計入戰爭風險溢價。

支撐油價上漲的另一項重要因素，來自美國能源資訊署 (EIA) 公布的庫存數據。

截至 6 月 5 日當周，美國商業原油庫存減少 720 萬桶，遠高於《路透》調查分析師預估的減少 400 萬桶，顯示煉油廠正積極填補戰爭造成的供應缺口。

數據同時顯示，美國戰略石油儲備 (SPR) 庫存已降至 2023 年 8 月以來最低水準。

面對能源價格持續攀升，美國能源部 (DOE) 周三宣布，將考慮向能源企業提供最多 4,000 萬桶戰略儲備原油貸款，以協助增加市場供應並壓低燃料價格。

Phillip Nova 資深市場分析師 Priyanka Sachdeva 指出，雖然外交斡旋仍在進行，但最新軍事衝突已重新將地緣政治風險溢價帶回油市。

同一天，聯合國國際原子能總署 (IAEA)35 國理事會通過由美國支持的決議，要求伊朗申報剩餘濃縮鈾庫存，並允許國際檢查人員進行核查。市場認為，這項決議可能進一步增加美伊談判難度。

PVM 分析師 Tamas Varga 表示，目前全球原油庫存持續下降，為油價提供支撐，但中國原油進口量走弱則限制漲幅。

他指出，荷姆茲海峽航運量仍遠低於戰前水準，也是市場無法完全恢復供應信心的重要原因。

伊朗目前仍封鎖大部分經過荷姆茲海峽的船舶通行，而美國則持續對伊朗港口實施封鎖措施。荷姆茲海峽平時承載全球約五分之一原油與液化天然氣 (LNG) 運輸量，被視為全球最重要的能源運輸通道之一。

能源價格飆升已開始衝擊美國經濟。最新數據顯示，美國 5 月消費者通膨年增率創下近三年來最快增速，能源成本被視為主要推手之一。