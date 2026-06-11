鉅亨網編譯許家華 2026-06-12 06:02

在美國總統川普宣布取消原定對伊朗發動的新一輪軍事打擊後，市場對中東局勢降溫的預期迅速升溫，國際油價周四 (11 日) 大幅回落，抹去前一交易日部分漲幅。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 2.72 美元，跌幅 2.9%，報每桶 90.38 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 2.32 美元，跌幅 2.6%，收在每桶 87.71 美元。前一天油價才因川普揚言將「強力打擊」伊朗而大漲近 2%。

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川普在社群媒體發文表示，由於與伊朗高層以及區域國家聯盟的協商已推進至最高層級，因此決定取消原訂數小時後展開的軍事行動。他表示，多個中東國家已同意一份原則性協議，雙方接近達成終結逾 3 個月衝突的安排。

根據路透報導，參與協商的國家據稱包括以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國 (UAE)、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦及埃及等國。不過，伊朗方面態度仍顯保留。伊朗半官方媒體法斯通訊社指出，德黑蘭尚未批准任何協議文本，顯示談判仍存在重大變數。

事實上，川普今年 3 月以來已多次宣稱美伊即將達成協議，但談判往往在最後階段陷入僵局，隨後又伴隨新一輪軍事威脅。因此部分分析師認為，此次取消空襲雖有助市場情緒改善，但距離真正停火仍有相當距離。

市場之所以高度關注談判進展，關鍵在於荷姆茲海峽。這條位於伊朗與阿曼之間的戰略水道承擔全球約 20% 的石油與天然氣運輸量，是全球最重要的能源運輸咽喉之一。伊朗日前宣布封鎖荷姆茲海峽，並警告任何試圖通行的油輪與商船都可能遭到攻擊，引發能源市場劇烈震盪。

然而，美軍表示商業船舶目前仍持續進出海峽，未有美國軍艦遭受攻擊。美方並稱航運活動仍在進行中。另一方面，伊朗國營媒體則聲稱已對附近美軍艦艇發射飛彈與無人機，雙方說法存在明顯分歧。

航運數據也顯示，能源出口尚未完全中斷。根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 與 Kpler 資料，至少 3 艘液化天然氣 (LNG) 運輸船已關閉船舶定位系統後成功駛離荷姆茲海峽並前往亞洲，但具體通過時間尚不明朗。

儘管中東局勢仍充滿不確定性，主要進口國已開始強化能源供應管理。印度煉油企業向路透表示，目前原油庫存足以支撐至至少 8 月底，即使本周阿曼附近海域已發生第三起商船事故，短期內供應仍無虞。

除地緣政治因素外，美國庫存數據也為油市提供支撐。美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至 6 月 5 日當周，美國商業原油庫存減少 720 萬桶至 4.265 億桶，降幅遠高於市場原先預估的 400 萬桶，顯示需求依舊強勁。

油價回落也帶動全球金融市場風險偏好升溫。美股三大指數同步反彈，道瓊工業指數大漲逾 900 點，標普 500 指數與那斯達克指數分別上漲約 1.8% 與 2.5%，半導體類股出現強勁反彈。投資人普遍認為，若美伊最終達成停火協議並重新開放荷姆茲海峽，全球能源供應風險溢價將進一步下降。