鉅亨網編輯林羿君 2026-06-12 16:18

人工智慧能預測 2026 年世界盃冠軍嗎？週四 (11) 在墨西哥市揭幕的世界盃，不僅是全球最受矚目的體育賽事之一，總投注金額更可能突破 600 億美元。

AI版章魚哥大爆冷：世足荷蘭首度封王 阿根廷衛冕夢碎。(圖:shutterstock)

如果你想在觀看這場全球最大體育盛事時投注助興，但今年並沒有太多關注足球賽事，那麼在下注前，或許會想先了解哪些球隊最被看好。

‌



因此，《MarketWatch》請幾款熱門 AI 聊天機器人預測，究竟哪個國家最終能捧起象徵冠軍榮耀的 18K 金世界盃獎盃。

不過，當要求 AI 以「盡可能準確」的方式預測 2026 年世界盃每一場比賽結果時，Google 的 Gemini 模型卻給出了一個令人意外的答案。

Gemini 預測荷蘭將在決賽擊敗衛冕冠軍阿根廷，奪下隊史首座世界盃冠軍。若成真，這將是荷蘭首次封王，也是自 2010 年以來首支首次奪冠的球隊。

更令人意外的是，Gemini 預測多支從未奪冠的國家隊將闖進八強，包括葡萄牙與比利時。根據各家運動博弈業者開出的賠率，這些球隊奪冠機率仍屬相對冷門。

Gemini 為何如此看好這些黑馬？Google 模型在分析中指出，荷蘭擁有穩固的防守體系、強大的中場實力，加上相對有利的賽程，因此具備爆冷奪冠的條件。

對於此一出乎意料的預測結果，專業的人類預測分析師又怎麼看？

線上博弈暨科技公司 Wondr Nation 執行長 Anika Howard 在接受《MarketWatch》採訪，談到世足賽歷史預測規律時表示：「熱門隊伍之所以是熱門，自然有其道理。但人類體驗最美妙的地方就在於：任何事情都可能發生。」

體育、股市與政治預測平台 4C Predictions 的共同創辦人兼執行長 Alan Levy 則對此持保留態度。他指出：「比賽的勝負難以預料，但最後的冠軍通常不難猜。」

與 Google Gemini 的預測不同，多數投注大眾仍傾向支持傳統強權。

體育博弈巨頭 FanDuel 的母公司 Flutter Entertainment(FLUT-US) 預估，賽事期間該平台「每分鐘將湧入高達 10 萬筆投注」。在 FanDuel 平台上，西班牙與法國同樣是 2026 年世足賽的兩大奪冠熱門。

然而，Levy 透露，他自家的 AI 模型同樣也看好從未奪過世足冠軍的隊伍。

Levy 表示：「在我們的模型中，最吸睛的依舊是那些老面孔（傳統強權）。但最有趣的發現並非位居榜首的隊伍，而是葡萄牙。」

根據其 AI 模型推估，由 「C 羅」（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙有望在本屆世界盃繳出亮眼表現，甚至具備奪冠機會。若葡萄牙最終封王，將是隊史首座世界盃冠軍。

Levy 表示，葡萄牙擁有許多國家所欠缺的條件，包括世界級球星、充足的人才深度、豐富經驗，以及足以支撐一個月賽程的完整陣容。許多球迷仍將葡萄牙視為 C 羅的球隊，但他認為這種看法已經過時，如今的葡萄牙可能是歷來陣容最完整、深度最深的一支球隊。

除了葡萄牙之外，Levy 的 AI 模型也特別看好摩洛哥。若摩洛哥奪冠，將為從未捧起世界盃的非洲大陸寫下歷史新頁。

Levy 表示，如果 AI 必須挑選一支被市場低估的球隊，那麼答案會是摩洛哥。原因不在於他們擁有最強球星或最深厚陣容，而是因為摩洛哥已經證明自己能夠在最高舞台與世界頂級強權抗衡。許多黑馬故事最終都會敗給豪門，但摩洛哥早已證明自己有能力擊敗豪門。

當然，每個 AI 模型的預測結果都不相同，不同大型語言模型也可能給出截然不同的答案。

在輸入相同提示詞的情況下，OpenAI 的 ChatGPT (GPT-5.5) 產出的對戰晉級圖顯示，幾乎所有熱門隊伍都順利晉級，最終由阿根廷在決賽擊敗英格蘭。

而 Anthropic 的 Claude (Sonnet 4.6) 則同樣預測由西班牙、英格蘭、法國與巴西等強權挺進八強，並預期法國將奪得冠軍。