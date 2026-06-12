鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 19:00

元大金控 (2885-TW) 今 (12) 日召開 2026 年度股東常會，會中順利通過 2025 年度營業報告書、財務報表，並通過配發每股 2.2 元股利(包含現金 1.8 元、股票 0.4 元)。受惠於台股頻爆天量，元大金今年持續寫下驚人的佳績，5 月單月稅後純益年增率高達 861.9%；前 5 月累計稅後純益衝上 290.6 億元，EPS 達 2.18 元，攜手旗下五大子公司全數創下歷史新高，展現「金雞母」強勁的獲利綜效。

元大金股東會通過配發股利2.2元 前5月狂賺290.6億元改寫歷史新高。(鉅亨網資料照)

雖然去年面臨全球貿易政策變動與地緣政治衝突等市場劇烈波動，元大金仍繳出亮眼成績單，稅後純益達 365.21 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.74 元，於上市金控中經營績效穩居第四名，會中並通過每股配發現金股利 1.8 元及股票股利 0.4 元，展現穩健的股利政策。

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為進一步深化集團資源整合、壯大台灣資產管理規模，股東會今日亦通過依企業併購法規範，擬以「股份轉換」方式將元大投信納為百分之百持股之子公司。元大金強調，本案依據專業公正專家意見辦理且恪遵法規，充分尊重並依規範辦理保障異議股東之權利，後續將於取得主管機關核准後訂定股份轉換基準日。

元大金在追求業務成長與創造股東最佳利益的同時，也強調將持續建立永續經營管理模式，落實金融業永續責任，為社會創造正向價值，穩居金融業永續標竿地位。

展望今年，面對充滿變數的金融市場，元大金控採取「穩固核心、驅動成長」的發展策略，聚焦台灣資本市場並積極拓展海外獲利引擎。

最新公布的營運數據顯示，元大金今年 5 月稅後純益 71.47 億元，年增率高達 861.9%；累計今年前 5 月自結稅後純益衝上 290.6 億元，較去年同期大幅成長 200.1%，每股稅後純益 (EPS) 達 2.18 元 (去年同期為 0.75 元)，再度改寫歷史新高紀錄。