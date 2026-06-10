〈台股開盤〉強彈後震盪跌逾500點 國巨、大立光齊拉漲停謢住反彈火種

台指期夜盤昨日一度大跌逾千點，最終跌幅收斂，台股今 (10) 日在指數單日反彈大漲 1200 點後出現震盪，開盤也最低下探至 44,185 點，跌幅超過 500 點，但在被動與光學元件兩大族群龍頭國巨 *、大立光領軍下，以及低接買盤不斷湧進，指數一度收斂至平盤附近，預計今日成交量 1.1 兆元。