〈台股開盤〉強彈後震盪跌逾500點 國巨、大立光齊拉漲停謢住反彈火種
鉅亨網記者魏志豪 台北
台指期夜盤昨日一度大跌逾千點，最終跌幅收斂，台股今 (10) 日在指數單日反彈大漲 1200 點後出現震盪，開盤也最低下探至 44,185 點，跌幅超過 500 點，但在被動與光學元件兩大族群龍頭國巨 *、大立光領軍下，以及低接買盤不斷湧進，指數一度收斂至平盤附近，預計今日成交量 1.1 兆元。
權值股今日普遍壓抑，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌 1% 內，跌破 2,300 元關卡，聯發科 (2454-TW) 早盤回檔，但一度翻紅表態，達 4,475 元，市值穩住 7 兆元大關，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 同步陷入修正，跌幅約 2-3%。
被動與光學元件族群今日雙雙成為盤面焦點，其中，被動元件因菲律賓強震，再度加劇缺貨漲價疑慮，龍頭國巨 *(2327-TW) 周二解除處置股「出關」後，今天拉出第二根漲停，帶動整體族群上攻，日電貿 (3090-TW)、堡達 (3537-TW)、信昌電 (6173-TW)、鈺邦 (6449-TW)、今展科 (6432-TW)、大毅 (2478-TW) 等全亮燈。
光學元件也由龍頭大立光發起攻勢，拉出第二根漲停，達 4,270 元，創下近 6 年來新高，走勢相當凌厲，先進光 (3362-TW)、聯一光 (3441-TW) 也同步奔漲停，其他如亞光 (3019-TW)、新鉅科 (3630-TW)、今國光 (6209-TW)、華晶科 (3059-TW) 都有半根以上漲幅。
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