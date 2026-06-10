台股

〈台股開盤〉強彈後震盪跌逾500點 國巨、大立光齊拉漲停謢住反彈火種

鉅亨網記者魏志豪 台北

台指期夜盤昨日一度大跌逾千點，最終跌幅收斂，台股今 (10) 日在指數單日反彈大漲 1200 點後出現震盪，開盤也最低下探至 44,185 點，跌幅超過 500 點，但在被動與光學元件兩大族群龍頭國巨 *、大立光領軍下，以及低接買盤不斷湧進，指數一度收斂至平盤附近，預計今日成交量 1.1 兆元。

cover image of news article
〈台股開盤〉強彈後震盪跌逾500點 國巨、大立光齊拉漲停謢住反彈火種。(鉅亨網資料照)

權值股今日普遍壓抑，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌 1% 內，跌破 2,300 元關卡，聯發科 (2454-TW) 早盤回檔，但一度翻紅表態，達 4,475 元，市值穩住 7 兆元大關，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 同步陷入修正，跌幅約 2-3%。


被動與光學元件族群今日雙雙成為盤面焦點，其中，被動元件因菲律賓強震，再度加劇缺貨漲價疑慮，龍頭國巨 *(2327-TW) 周二解除處置股「出關」後，今天拉出第二根漲停，帶動整體族群上攻，日電貿 (3090-TW)、堡達 (3537-TW)、信昌電 (6173-TW)、鈺邦 (6449-TW)、今展科 (6432-TW)、大毅 (2478-TW) 等全亮燈。

光學元件也由龍頭大立光發起攻勢，拉出第二根漲停，達 4,270 元，創下近 6 年來新高，走勢相當凌厲，先進光 (3362-TW)、聯一光 (3441-TW) 也同步奔漲停，其他如亞光 (3019-TW)、新鉅科 (3630-TW)、今國光 (6209-TW)、華晶科 (3059-TW) 都有半根以上漲幅。


文章標籤

台股開盤被動元件光學元件大立光國巨TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台指期43921-1.69%
堡達87.2+7.65%
聯發科4345-2.91%
台達電2290-5.18%
鴻海271.5-2.16%
日月光投控554-2.64%
國巨908+9.93%
日電貿253+10.0%
信昌電253+10.0%
鈺邦407.5+9.99%
今展科78.8+9.90%
大毅183.5+9.88%
先進光171+9.97%
聯一光65+9.98%
亞光156+2.97%
新鉅科31.55+3.10%
台積電2275-1.30%
今國光87-1.14%
華晶科50.7+8.68%
台積電ADR437.215+2.44%
日月光投資控股36.84+3.72%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
堡達

60.61%

勝率

#當沖高手_強

偏強
堡達

60.61%

勝率

#W底

偏強
堡達

60.61%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
堡達

60.61%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
堡達

60.61%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty