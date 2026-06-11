鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-12 07:00

五角大廈週四 (11 日) 驚傳「危險物質」外洩，一度因偵測到疑似空氣品質異常，下令部分區域人員就地避難 (shelter-in-place)，不過經過後續檢測確認，並未發現任何危害，整起事件最終被證實只是虛驚一場。

美國國防部發言人 Sean Parnell 表示，五角大廈內部安全系統當天上午偵測到潛在空氣品質問題，因此立即啟動預防性安全措施並展開評估。

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Parnell 在聲明中指出：「後續檢測證實並不存在任何危害，目前各項正常運作已恢復。我們誠摯感謝第一線應變人員迅速採取行動，確保所有人員安全。」

一名五角大廈官員表示，這起事件並未影響高層官員行程，包括國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 在內的高層活動均照常進行，但完整調查結果仍需一段時間才能出爐。

該官員透露，系統當時即時偵測到疑似生物製劑 (biological agent) 後，相關單位立即啟動全面應變機制，並下達就地避難命令。樣本送往實驗室分析後，初步檢測結果呈陰性，排除了安全威脅。

在稍早發布警報時，Parnell 曾表示，五角大廈擁有先進安全系統，可確保建築物及人員安全。由於系統偵測到空氣品質異常，因此在確認事件嚴重程度前，先行採取預防措施。

根據一封內部電子郵件，位於五角大廈第 2 至第 5 樓、4 至 7 號走廊以及 A 至 E 環區 (rings) 的員工被要求留在原地，等待檢測結果，預計需時約兩小時。其中，E 環區設有部分美軍最高階官員辦公室。

到了中午左右，現場情勢逐漸緩和，消防車陸續撤離，但五角大廈警察仍持續在現場戒備。