全球今晚迎首位兆美元富翁！樂施會籲對馬斯克財富徵稅：足以消除全球極端貧窮一年

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-12 10:40

國際扶貧組織樂施會 (Oxfam) 最新表示，特斯拉創辦人馬斯克個人財富可能在 SpaceX 週五 (12 日) 上市後突破 1 兆美元，成為全球首位「兆美元富翁」，屆時其財富總額將超越全球最貧困的 46% 人口 (約 38 億人) 的總和。

(圖:shutterstock)

根據 Oxfam 推估，馬斯克的財富過去一年激增逾 5500 億美元，平均每分鐘增加超過 100 萬美元。

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樂施會也痛斥這種極端財富集中是西方國家數十年來「親億萬富翁政治」的惡果，超級富豪透過影響力制定了有利自身的經濟規則。

樂施會經濟正義高級主任 Nabil Ahmed 說：「這標誌著寡頭政治的新高峰。」

Ahmed 以驚人數據揭示兆美元規模，若馬斯克每天花費 100 萬美元，需要 2740 年才能花完，即便給地球上每人 100 美元，他仍會是全球十大富豪之一。

報告更將矛頭指向馬斯克的政治影響力，稱其利用雄厚資金介入美國選舉，並在擔任美政府效率部 (DOGE) 負責人期間，削弱援助貧困群體的部門。

樂施會分析指出，美國國際開發署 (USAID) 預算遭砍，恐導致到 2030 年前，平均每 40 秒就有一名 5 歲以下兒童死亡。