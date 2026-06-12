全球今晚迎首位兆美元富翁！樂施會籲對馬斯克財富徵稅：足以消除全球極端貧窮一年
鉅亨網編譯陳韋廷
國際扶貧組織樂施會 (Oxfam) 最新表示，特斯拉創辦人馬斯克個人財富可能在 SpaceX 週五 (12 日) 上市後突破 1 兆美元，成為全球首位「兆美元富翁」，屆時其財富總額將超越全球最貧困的 46% 人口 (約 38 億人) 的總和。
根據 Oxfam 推估，馬斯克的財富過去一年激增逾 5500 億美元，平均每分鐘增加超過 100 萬美元。
樂施會也痛斥這種極端財富集中是西方國家數十年來「親億萬富翁政治」的惡果，超級富豪透過影響力制定了有利自身的經濟規則。
樂施會經濟正義高級主任 Nabil Ahmed 說：「這標誌著寡頭政治的新高峰。」
Ahmed 以驚人數據揭示兆美元規模，若馬斯克每天花費 100 萬美元，需要 2740 年才能花完，即便給地球上每人 100 美元，他仍會是全球十大富豪之一。
報告更將矛頭指向馬斯克的政治影響力，稱其利用雄厚資金介入美國選舉，並在擔任美政府效率部 (DOGE) 負責人期間，削弱援助貧困群體的部門。
樂施會分析指出，美國國際開發署 (USAID) 預算遭砍，恐導致到 2030 年前，平均每 40 秒就有一名 5 歲以下兒童死亡。
Ahmed 表示，財富集中不利經濟與民主，呼籲各國政府對超級富豪課徵財富稅、改革壟斷權力並強化公共服務。「新的鍍金時代不會自行結束，這是價值 1 兆美元的警鐘，敦促各國必須立即採取行動。」
延伸閱讀
- SpaceX的IPO在即 全球資金將現大挪移 台灣這些個股受惠大
- SpaceX比整個標普500航太板塊還值錢 市場豪賭馬斯克創AI奇蹟
- SpaceX史詩級IPO！預測市場押注：上市首日市值站上2兆美元
- 烏龍還是搶搭便車？維珍銀河SPCE狂飆21% 散戶笑稱：代碼太像SpaceX啦！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇