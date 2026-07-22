鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-22 17:00

外媒最新報導指出，今年 5 月剛獲准在美國交易的加密貨幣永續期貨合約，正吸引大量散戶湧入，但消費者權益倡導機構將其稱為「加密領域最危險產品」，警告該產品缺乏危機緩衝，恐令小投資人蒙受重大損失，並加劇市場波動。

《金融時報》報導，永續期貨與傳統期貨合約的差別在於其沒有到期日，也不涉及標的資產實物交割，交易者只需對資產價格走勢做多或做空。該產品允許以少量現金進行高槓桿大額押注，部分離岸平台提供高達 40 倍的槓桿。

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今年，包括 Kalshi 和 Coinbase 在內的數家美國本土公司首次獲准提供該產品，商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席稱此為美國資本市場的「分水嶺時刻」。

永續期貨在美國迅速走紅。Kalshi 表示，該產品推出不到一週交易量即達 10 億美元，成為該公司史上成長最快的產品。

數據顯示，加密貨幣永續期貨合約去年交易量約 90 兆美元，遠高於 2023 年的 30 兆美元左右。

分析人士指出，自美伊衝突爆發以來，Hyperliquid 平台上對石油永續期貨的強勁需求，幾乎肯定推動了 CFTC 將永續期貨交易引入美國的決定。

與此同時，該產品的監管歸類引發爭議。 CFTC 今年 5 月將加密永續期貨指定為期貨而非互換合約，後者監管更為嚴格。期貨合約監管相對寬鬆，且享有更有利的稅收待遇和更寬鬆的保證金要求。芝商所集團 (CME) 上月已就此起訴 CFTC，指責 CFTC 主席完全撤銷了 2008 年金融危機後引入的監管規定，消費者權益組織批評 CFTC「完全忽視所批准產品帶來的風險」。

與傳統市場不同，永續期貨交易者的虧損部位在跌破某一門檻時會立即被平倉，有時幾乎沒有預警。在極端情況下，獲利部位也可能被「自動去槓桿化」以防止交易所破產。由於沒有追加保證金的緩衝，部位突然平倉可能會向下跌市場拋售更多資產，進一步壓低價格並引發更多平倉。

有分析人士指出，散戶對短期風險敞口的需求龐大，但問及他們在永續期貨上可能損失多少時，他們無法回答。

儘管存在風險，永續期貨因其提供連續交易價格訊號而受到歡迎，在傳統市場休市期間，其交易量足以提供價格發現功能。