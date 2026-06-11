鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 16:20

加拿大政府周三 (10 日) 正式向國會提交名為《數位安全法》(Digital Safety Act) 的新法案 (Bill C-34)，旨在禁止 16 歲以下的兒童及青少年使用社群媒體平台。此項立法象徵著加拿大正式加入全球監管網路平台、保護兒童免受線上傷害的行動浪潮。

根據擬議法案，16 歲以下的青少年將被禁止擁有社群媒體帳號。然而，法案並非採取一刀切的全面封殺，而是設立了豁免機制：若平台業者能證明其設計具備足夠的保護措施，並通過特定的安全標準審核，則可獲得豁免。

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加拿大身分與文化部長 Marc Miller 強調：「我們不能讓兒童安全成為事後才補救的想法，基本保護措施勢在必行。」

法案特別關注社群媒體的設計缺陷，如演算法推薦系統、無限滾動及自動播放等功能。政府認為這些設計會放大有害內容，並導致青少年產生焦慮、抑鬱、孤獨感及其他心理健康挑戰。此外，該法案也將 AI 聊天機器人納入監管範圍，要求業者落實負責任的行為，包括建立危機干預機制，以防止 AI 傳遞有害訊息。

為了確保平台履行責任，法案規定了嚴厲的懲罰措施：違規企業最高可能面臨全球營收 3% 或 1,000 萬加元 (約 720 萬美元) 數位監管機構來執行法律，但官員預計該機構從成立到正式運作可能需要長達 18 個月的時間。