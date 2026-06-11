長榮航連5年支持「新北天際影展」 這12部作品入列機上片單
鉅亨網記者王莞甯 台北
新北市政府新聞局今 (11) 日攜手長榮航空 (2618-TW) 宣布第 5 屆「新北天際影展」開展，長榮航總經理孫嘉明指出，長榮航長期重視文化推廣與企業永續，過去五年來「新北天際影展」已成許多旅客期待的機上片單，並成功向世界展現台灣軟實力。
新北市紀錄片獎優選作品持續透過長榮航全球航線機上娛樂系統航向國際，新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎創辦 16 年來，陪伴無數導演從新北走向國際，今年感謝長榮再度支持，讓新北紀實影像隨航線飛向全世界。
「2026 新北天際影展」共精選 12 部歷年新北市紀錄片獎優選作品，並分四個檔期陸續上架，包括《叛逆未亡人》、《讓蜜蜂回家》、《八歲 K9》、《不完美告別》、《浮巢》、《我們的成年禮》、《高山遊民》、《邊境．編織》、《僑樑》、《移動擂台》、《再見小學》和《小劇人》等，長榮航期引領全球飛行旅客透過不同題材與觀點，感受新北紀實影像厚實的情感底蘊。
長榮航持續拓展全球航網，6 月 26 日即將開航「台北 - 華盛頓」直飛航線，進一步完善在美東的布局。
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