長榮航連5年支持「新北天際影展」 這12部作品入列機上片單

新北市政府新聞局今 (11) 日攜手長榮航空 ( 2618-TW ) 宣布第 5 屆「新北天際影展」開展，長榮航總經理孫嘉明指出，長榮航長期重視文化推廣與企業永續，過去五年來「新北天際影展」已成許多旅客期待的機上片單，並成功向世界展現台灣軟實力。

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「2026 新北天際影展」共精選 12 部歷年新北市紀錄片獎優選作品，並分四個檔期陸續上架，包括《叛逆未亡人》、《讓蜜蜂回家》、《八歲 K9》、《不完美告別》、《浮巢》、《我們的成年禮》、《高山遊民》、《邊境．編織》、《僑樑》、《移動擂台》、《再見小學》和《小劇人》等，長榮航期引領全球飛行旅客透過不同題材與觀點，感受新北紀實影像厚實的情感底蘊。