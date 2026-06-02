鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-02 19:46

國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 於今 (2) 日授予長榮航空 (2618-TW) 飛航安全最高評級「7-Star PLUS」，顯示安全管理上的實力與專業榮獲世界級肯定。

長榮航拿下飛航安全最高評級「7-Star PLUS」。(圖：長榮航提供)

AirlineRatings.com 執行長 Sharon Petersen 表示，長榮航空在整體稽核中展現出極高標準，尤其在起飛前作業程序和安全檢查方面，是目前觀察到最為嚴謹的航空公司之一，更令人印象深刻的是長榮航在多個航班間維持一致的高標準表現，非常難得。

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長榮航長期維持優秀的零事故紀錄，在業界享有高度聲譽，此次稽核結果，再度展現作為全球最安全航空公司之一的地位。

長榮航總經理孫嘉明表示，安全是長榮航空最重要且不可妥協的核心價值，將安全理念深植於每位員工的 DNA 中，此次獲得 AirlineRatings.com 授予 7-Star PLUS 安全評級，是對整體專業團隊的肯定，未來會持續投注百分之百的努力，為旅客打造更安全舒適旅程。

AirlineRatings.com 是國際公認的航空評鑑機構，自 2013 年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七星等級評選系統對全球近 400 家航空公司飛安表現評分，長榮航空連續 13 年獲此殊榮，此次進階版的「7-Star PLUS」是在既有七星等級安全評等基礎上，更進一步的升級認證。