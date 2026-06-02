〈COMPUTEX〉長榮航打造完整跨洲飛航網絡 大搶商務客源

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-02 10:45

長榮航 (2618-TW) 今 (2) 日參與 2026 年 COMPUTEX 台北國際電腦展，提供波音 787 夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗，並同步展出全新第四代「豪華經濟艙」座椅，拚擴大爭取國際商務差旅的潛在市場。

長榮航參與2026年COMPUTEX搶商務客。(圖：長榮航提供)

長榮航指出，在擁有遍布全球服務網路優勢下，透過與外貿協會緊密合作，共同將台灣企業推向國際。

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COMPUTEX 不僅是全球前三大電腦展之一，也是台灣向國際展現產業實力的重要平台，今年有超過 1500 家來自不同國家的科技企業共襄盛舉，長榮航藉此機會向全球商務夥伴介紹全新升級的 BizFam(全球企業差旅回饋計畫)，展現深耕企業差旅市場、強化國際競爭力的目標。

長榮航自 2025 年推出 BizFam，成功協助各大企業導入並穩定運行，今年平台功能再度進化，主推全新企業購票系統，透過優化的直覺式操作介面，徹底免除過往繁瑣的購票流程，為商務人士打造更流暢便利的差旅行程管理服務。