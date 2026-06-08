鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-08 11:09

國際航空運輸協會 (International Air Transport Association, IATA) 昨 (7) 日於巴西里約日內盧舉辦第 82 屆年度大會，決議選出長榮航空 (2618-TW) 總經理孫嘉明擔任 IATA 理事會 (Board of Directors, BoD) 成員，成為唯一且首家參與 IATA 理事會事務的台籍航空公司。

此次孫嘉明獲選為 IATA 理事會成員，在航空業界極具指標意義，不僅彰顯長榮航長期深耕國際民航事務的卓越貢獻深受全球同業肯定，也更體現在國際民航產業中舉足輕重的領導地位。

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孫嘉明表示，非常榮幸代表長榮航空成為首位進入 IATA 理事會的台籍成員，這不僅是走向國際組織核心的起點，也是台灣民航深具意義的里程碑，站在這個國際民航組織最高決策平台，長榮航空將攜手國際同業，共同為航空業的永續發展盡一份心力。

國際航空運輸協會理事長威利沃爾什 (Willie Walsh) 表示，期待藉助孫嘉明在客運與貨運領域的豐富經驗，共同開創 IATA 的策略方向和航空產業發展重點，並持續監督 IATA 各項會務運作。

IATA 是由全球各國航空公司組成的非政府國際組織，自 1945 年成立以來，已是航空業最具影響力的機構，扮演串聯全球航網和確保營運標準化的關鍵角色，例如管理全球機場代碼、全球航空公司代碼，是全球航空產業體系的核心，總部位於加拿大蒙特婁，並在瑞士日內瓦設有執行辦公室，全球有超過 360 家航空公司成員，運輸量占全球航空 80% 以上。