鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-11 20:07

連接線廠聯穎 (3550-TW) 今 (11) 日公告 4 月自結損益 0.25 億元，年增 189%，每股純益 0.24 元，單月賺贏第一季，累計前 4 月自結稅後純益約 0.48 億元，每股純益約 0.45 元。

聯穎近年朝向各應用領域高階產品發展，持續開發汽車、工業自動化、醫療、伺服器、高階工業相機等相關用線及線組，以增加公司產品應用之廣度，拓展產品及市場佔有率。

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聯穎今年以來營收較去年顯著回升，4 月營收 4.48 億元、年增 25.2%、5 月營收 3.92 億元，年增 36.6%；累計前 5 月營收 18.48 億元，為歷史同期次高，年增 25.4%。

業績繳出好表現也激勵聯穎近期股價表現強勢，今日盤中最高來到 30.1 元、創 21 個月新高，收盤 28.6 元，上漲 0.15 元或 0.53%。

展望今年景氣，聯穎在股東會營業報告書指出，全球經濟仍具一定韌性，影響經濟前景的關鍵因素包括 AI 產業發展進程、美國關稅政策及中國生產過剩問題，且對各主要經濟體的影響程度不一。