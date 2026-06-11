鉅亨網新聞中心 2026-06-11 16:35

港股主要指數周四 (11 日) 低開後震盪走弱，截至收盤，恒生指數下跌 0.65%，報 24249.29 點；恒生科技指數下跌 1.46%，報 4655.74 點；國企指數與紅籌指數也分別下跌 1.22% 與 0.77%。

盤面上，科網股與機器人概念股普遍回調。科技股中，阿里巴巴表現最為低迷，收跌 5.37%，消息面上，北京市市場監督管理局周四正式約談淘寶 (天貓)、京東、拼多多、抖音及小紅書等 5 家電商平台，重點防範「618」期間的集中促銷風險，維護公平有序的市場環境。相關的互聯網龍頭，京東下跌近 3%，騰訊則跌 1.8%。

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機器人概念股集體受挫，臥安機器人跌幅超過 13%，優必選與速騰聚創分別下跌超過 6%，反映市場在風險偏好降溫下，資金從整機估值轉向審視實際業績。

晶片與 PCB 板塊逆市走強。受惠於 AI 伺服器對存儲 (HBM) 的強勁需求，晶片股午後出現回升，瀾起科技漲幅近 6%，兆易創新漲約 5%。PCB(印刷電路板) 概念表現尤為亮眼，建滔積層板因年內多次提價及盈喜預期，收盤大漲 10.76%，勝宏科技也漲逾 5%。

此外，內房股如世茂集團漲超 6%，鋰電池龍頭贛鋒鋰業漲超 5%，顯示部分景氣度較高的行業仍具吸引力。

宏觀與機構觀點方面，5 月 PPI 同比升至 3.9%，反映上游漲價壓力正向下擴散。交銀國際指出，內地車市正處於「環比回暖、同比承壓」的復蘇格局，新能源滲透率已達 63% 的歷史高位。