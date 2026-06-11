榮惠-KY自結5月稅後純益600萬元年增1.21倍 EPS 0.27元
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 及 AI 伺服器散熱、機構件供應商榮惠 - KY(6924-TW) 在獲客戶端的採購量能回升的挹注之下，2026 年首季稅後純益 4663 萬元，創同期新高，每股純益達 2.26 元，榮惠 – KY 今 (11) 日公布最新獲利資訊，2026 年 5 月營收 1.42 億元，單月自結稅後純益 600 萬元，年增 1.21 倍，每股純益 0.27 元。
榮惠 - KY 2026 年首季財報，營收 4.72 億元， 毛利率 26.47%，季增 0.24 個百分點，年增 6.87 個百分點，首季稅後純益 4663 萬元，季減 8.66%，年增 69.98%，創同期新高，每股純益達 2.26 元。
同時，目前在交易創新板掛牌交易的榮惠 - KY 將在 2027 年申請上市掛牌。
同時，榮惠 - KY 2026 年 4 月營收以 2.06 億元創新高，月增 45.43%、年增 54.38%，主要是受惠 AI 伺服器散熱需求強勁、日系客戶拉貨節奏回歸正常，公司表示，部分材料成本漲價幅度過高，公司也將持續調整產品售價以反映成本。在 AI 伺服器散熱、機構件業務區塊的放大之下，榮惠 - KY 總經理許銘哲樂觀預估 2026 年的此一業務的獲利貢獻將較去年有倍數的成長。
榮惠 – KY 董事長劉世璘表示，毛利率提升主要受惠於 AI 伺服器水冷模組相關零組件出貨動能強勁，該業務對整體毛利率的貢獻高於其營收占比，是帶動獲利品質改善的核心因素。
榮惠 - KY 目前伺服器已經出貨的產品，包含水冷快接頭 (QD)、感應器、PCBA、金屬機構件等。下半年要交貨的新產品是熱交換器，至於電子閥門與幫浦則在客製化設計階段。對伺服器應用業務量能的快速放大，榮惠 - KY 總經理許銘哲樂觀預估 2026 年的此一業務的獲利貢獻將較去年有倍數的成長。
榮惠 - KY 去年在墨西哥設立營業辦事處後，預計 6 月啟動斯洛伐克子公司登記程序，建立歐洲完整生產鏈與銷售路徑，分散地緣政治與關稅風險。
榮惠 - KY 在 2025 年財報表現上，營收 16.94 億元，較 2024 年 17.63 億元下滑 3.92%；全年稅後純益 1.18 億元，較 2024 年稅後純益 1.43 億元下滑 16.91%，每股純益為 5.68 元。同時，榮惠 - KY 2025 年盈餘擬配發每股 5 元現金股息，刷新歷史次高紀錄，盈餘配發率 88%。股東會 6 月 17 日召開。
- 股市劇烈震盪 投資人下一步該如何布局？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉榮惠-KY估AI獲利貢獻倍數成長 股價跳空漲停創新天價
- AI伺服器業務快速放大 榮惠-KY估對今年獲利貢獻倍數成長
- 榮惠-KY入選台灣璞玉指數成分股 4月營收2.05億元歷史新高
- 多元地緣布局 PCB廠榮惠-KY擬赴歐洲歐洲伐克設立據點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇