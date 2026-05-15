鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-15 10:32

PCB 及 AI 伺服器散熱、機構件供應商榮惠 - KY(6924-TW) 在獲客戶端的採購量能回升的挹注之下，2026 年首季每股純益 2.26 元元，創同期新高，同時，在 AI 伺服器散熱、機構件業務區塊業績放大之下，今年獲利將獲再突破，股價今 (15) 日以跳空漲停 132 元開出，創新天價。

同時，目前在創新板掛牌交易的榮惠 - KY 將在 2027 年申請上市掛牌。榮惠 - KY 總經理許銘哲樂觀預估 2026 年的 AI 伺服器散熱、機構件業務區塊此一業務的獲利貢獻將較去年有倍數的成長。

‌



榮惠 - KY2026 年首季財報出爐，營收 4.72 億元， 毛利率 26.47%，季增 0.24 個百分點，年增 6.87 個百分點，首季稅後純益 4663 萬元，季減 8.66%，年增 69.98%，創同期新高，每股純益達 2.26 元。同時，榮惠 - KY2026 年 4 月營收以 2.06 億元創新高。

同時，榮惠 - KY2026 年 4 月營收以 2.06 億元創新高，月增 45.43%、年增 54.38%，主要是受惠 AI 伺服器散熱需求強勁、日系客戶拉貨節奏回歸正常，公司表示，部分材料成本漲價幅度過高，公司也將持續調整產品售價以反映成本。榮惠 – KY 在 2026 年 1-4 月營收 6.78 億元，年增 17.44%。

榮惠 – KY 首季毛利率提升主要受惠於 AI 伺服器水冷模組相關零組件出貨動能強勁，該業務對整體毛利率的貢獻高於其營收占比，是帶動獲利品質改善的核心因素。