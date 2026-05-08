榮惠-KY入選台灣璞玉指數成分股 4月營收2.05億元歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-08 20:46

印刷電路板及 AI 液冷供應商榮惠 - KY(6924-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收以 2.06 億元創新高，月增 45.43%、年增 54.38%，主要是受惠 AI 伺服器散熱需求強勁、日系客戶拉貨節奏回歸正常，公司表示，部分材料成本漲價幅度過高，公司也將持續調整產品售價以反映成本。

榮惠-KY董事長劉世璘。鉅亨網記者張欽發攝)

榮惠 - KY2026 年 1-4 月營收 6.78 億元，年增 17.44%。

‌



榮惠 - KY 董事長劉世璘指出，上游銅箔基板 (CCL) 供給持續吃緊，AI 伺服器使用高層數板耗用量大，公司備料庫存水位已從正常 1 個月逐步拉升至近兩個月，以維持穩定供貨。同時，客戶也擔憂交期拉長而選擇踴躍下單，進一步推升 4 月營運。劉世璘認為，銅箔基板缺料短期難見緩解，因此公司產品價格上季已調整一次，第二季預計將再度漲價以反映成本。

榮惠 - KY 今年營運回升，主要是切入伺服器散熱系統整合供應鏈，取得指定供應商資格，增添獲利成長動能。由於產品結構優化漸具成效，期待今年獲利成長幅度將優於營收成長。

榮惠 - KY 在 2025 年財務報表內容，全年營收 16.94 億元，較 2024 年 17.63 億元下滑 3.92%；全年累積稅後純益 1.18 億元，較 2024 年稅後純益 1.43 億元下滑 16.91%，每股純益為 5.68 元。同時，榮惠 - KY 2025 年盈餘擬配發每股 5 元現金股息，刷新歷史次高紀錄，盈餘配發率 88%。

此外，榮惠 - KY 近日入選台灣指數公司「臺灣璞玉指數」的新成分股，顯示其穩健的獲利與配息能力獲得官方認證。