AI伺服器業務快速放大 榮惠-KY估對今年獲利貢獻倍數成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-14 19:11

印刷電路板 (PCB) 及 AI 伺服器散熱、機構件供應商榮惠 - KY(6924-TW) 在獲客戶端的採購量能回升的挹注之下，2026 年首季稅後純益 4663 萬元，創同期新高，每股純益達 2.26 元，在 AI 伺服器散熱、機構件業務區塊的放大之下，總經理許銘哲樂觀預估 2026 年的此一業務的獲利貢獻將較去年有倍數的成長。

榮惠 – KY董事長劉世璘。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，目前在交易創新板掛牌交易的榮惠 - KY 將在 2027 年申請上市掛牌。

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榮惠 - KY 2026 年首季財報出爐，營收 4.72 億元， 毛利率 26.47%，季增 0.24 個百分點，年增 6.87 個百分點，首季稅後純益 4663 萬元，季減 8.66%，年增 69.98%，創同期新高，每股純益達 2.26 元。

同時，榮惠 - KY 2026 年 4 月營收以 2.06 億元創新高，月增 45.43%、年增 54.38%，主要是受惠 AI 伺服器散熱需求強勁、日系客戶拉貨節奏回歸正常，公司表示，部分材料成本漲價幅度過高，公司也將持續調整產品售價以反映成本。榮惠 – KY 在 2026 年 1-4 月營收 6.78 億元，年增 17.44%。

榮惠 – KY 董事長劉世璘表示，毛利率提升主要受惠於 AI 伺服器水冷模組相關零組件出貨動能強勁，該業務對整體毛利率的貢獻高於其營收占比，是帶動獲利品質改善的核心因素。

榮惠 - KY 目前伺服器已經出貨的產品，包含水冷快接頭 (QD)、感應器、PCBA、金屬機構件等。下半年要交貨的新產品是熱交換器，至於電子閥門與幫浦則在客製化設計階段。對伺服器應用業務量能的快速放大，榮惠 - KY 總經理許銘哲樂觀預估 2026 年的此一業務的獲利貢獻將較去年有倍數的成長。

榮惠 - KY 總經理許銘哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

榮惠 - KY 去年在墨西哥設立營業辦事處後，預計 6 月啟動斯洛伐克子公司登記程序，建立歐洲完整生產鏈與銷售路徑，分散地緣政治與關稅風險。