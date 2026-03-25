鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 19:49

PCB 廠榮惠 - KY(6924-TW) 董事長劉世璘今 (25) 日在法說會表示，隨著歐洲斯洛伐克子公司的成立，2026 年將以「亞歐美三大市場分散地緣政治風險」作為營運主軸，並透過 AI 伺服器高成長動能帶動獲利走揚，期待歐洲與美洲兩地市場占營收比重可望超過 10%。

榮惠 - KY 長期專注於 PCB、工業控制 (IPC) 及電子零組件三大業務領域，主要服務日系車用與消費性電子客戶，除了已建立橫跨台灣、日本、中國、泰國及香港的亞洲營運網絡外，包括 2025 年已設立的墨西哥辦事處，以及 2026 年即將設立的斯洛伐克子公司，形成「亞美歐據點三足鼎立」態勢，憑藉多據點與跨語系服務優勢，公司可靈活支援客戶於亞洲各地的生產與供應需求，強化整體競爭力。

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劉世璘指出，這幾年全球政經環境變化快，榮惠 - KY 透過多元據點來分散地緣政治風險，隨著斯洛伐克子公司的成立，未來歐洲市場成長動能可望比美洲市場來得強勁，期待歐洲與美洲兩地市場佔營收比重可望超過 10%。

在產業布局方面，榮惠 - KY 已成功切入日系車用供應鏈，除可提供 Tier 2 零組件製造商相關產品外，亦具備直接供應 Tier 1 系統廠的能力，應用範圍涵蓋車用照明、電源管理及各類控制系統，隨著既有客戶庫存調整已近尾聲，加上汽車電子化與電動車趨勢持續發展，看好車用電子市場的長期成長潛力。

此外，AI 與資料中心相關應用也為公司近年積極發展的重點方向，劉世璘表示，AI 伺服器相關產品目前營收占比雖仍不高，但因技術門檻較高、產品附加價值佳，毛利表現優於其他產品線，已成為推動整體獲利結構優化的重要動能，這從 2025 年第四季毛利率從 2025 年第三季的 22.2% 大幅攀升至 26.2% 可以看出。