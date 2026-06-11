鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-11 18:39

統振 (6170-TW) 今 (11) 日召開股東會完董事全面改選，並由宏碁 (2353-TW) 取得一席董事進入統振董事會，統振新一屆董事會並推選由陳威宇續任董事長。同時，統振對去年股利配息 4 元，也改寫歷年新高。

以今天統振收盤價 51.7 元計算，配息 4 元的現金殖利率 7.73%。

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統振 2025 年營收 31.86 億元，爲 5 年新高，毛利率 31.31%，年增 1.53 個分點，統振 2025 年稅後純益達 4.38 億元，創新高，年增 32.43%，每股純益達 4.49 元。

宏碁是在 2023 年 8 月以每股 40.05 元認購統振 1 萬張私募股，隨後也在市場持續購入統振股票，目前宏碁爲統振最大法人股東，持股逾 12% 今天並取得一席董事進入統振董事會。

統振以「金融科技金流」、「電信事業」、「流通事業」三核心策略推動營運升級，並以金融科技金流業務為重心，打造以 Q 生態圈為主軸的整合式金流服務平台。

統振受益於旗下金融科技金流服務平台 QuickPay APP 的營運規模持續放大，目前執行移工匯款業務並已逾 500 億元，有效會員人數超過 40 萬人，統振指出，隨著台灣移工人口持續增加、薪資水平提升、合法管道滲透率提高與 FinTech 加速普及。