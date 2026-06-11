鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-11 15:58

連鎖餐飲集團八方雲集 (2753-TW) 今 (11) 日召開 2026 年股東常會，展望後市，在美國持續穩步展店，而在台灣則是汰弱留強下全年仍將淨增 20 家店，整體營收動能看漲可期。

八方雲集於會中通過 2025 年度財務報告與盈餘分配案；去年全年合併營收達 87.91 億元，年增 9.51%，稅後純益 8.56 億元，年增 42.18%，每股純益 (EPS)12.84 元，營收、淨利和 EPS 三項指標均創上市以來新高，並將配發 12 元，包括現金股利每股 11.5 元和股票股利每股 0.5 元，合計配發率達 93.5%。

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八方雲集董事長林欣怡表示，去年八方雲集淨增 21 家門市、梁社漢排骨淨增 20 家門市，同時，搭配豐富的商品組合，八方雲集同店營收及來客數成長率雙雙達 10%，梁社漢排骨同店成長率也有 6%。

而在海外，在美國完成開設 13 家門市，規模量體逐漸成形。

展望今年，八方雲集目標，持續推進三大核心策略，其中，在台灣市場落實汰弱留強展店策略，目標全年淨增 30 家，而在美國，於加州、德州、亞利桑那州三軌併進，預計全年總店數超過 20 家，第三，積極拓展多元銷售通路，深化與家樂福、momo 等通路合作。

八方雲集強調，樂觀看待美國布局將為集團下一階段的成長動能提供堅實支撐。