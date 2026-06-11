鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-11 18:00

儘管美國最新通膨數據傳出好消息，但美伊再度針鋒相對，台北股匯今 (11) 日走勢震盪，大盤再度上演千點大洗盤，終場小跌作收，新台幣兌美元一度貶破 31.7 元關卡，下探 2 個月新低，但午盤過後貶勢逐漸收斂，加上央行臨門一腳帶動匯價翻升，終場以 31.631 元作收，升值 3.7 分，中止連 5 黑。

〈台幣〉一度摜破31.7元關卡 出口商+央行挺身貶轉升收31.631元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.68 元，盤中一度貶值 1 角，來到 31.768 元，為今年 4 月中旬以來的最低點，不過，下午出口商擴大拋匯力道，加上央行出手調節，匯價一度升抵 31.617 元，終場升值 3.7 分，收在 31.631 元。

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受到外資大舉提款台股並匯出影響，匯市連日爆出巨量，動輒 30、40 億美元，但熱錢流出情形到今天下午已出現降溫，外資明顯縮手，使得台北與元太外匯市場總成交值收斂至 28.37 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.08%，韓元貶值 0.31%，日元貶值 0.07%，新加坡幣小貶 0.02%，人民幣則呈平盤，新台幣逆勢升值 0.12%，與主要亞幣不同調。

台股方面，大盤上午一度重挫逾 1200 點，護國神山台積電發揮穩盤作用，強力收在平盤，電子權值股跌幅也逐漸收斂，加上金融股挺身而出，指數終場僅下跌 76.08 點，收在 43149.46 點，留下長下影線。