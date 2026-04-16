鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-16 12:48

東森集團今 (16) 日宣布，斥資逾 140 億元打造的「東森全球營運總部－恩典大樓 (Grace Tower)」預計於 12 月落成，並首度對外公布整體規劃，其中，「450 台灣之眼」觀景台可俯瞰大台北成為北台灣新地標，同時，將導入晶華 (2707-TW) 旗下晶英酒店、Robin’s 牛排、三燔本家和晶華軒等高端人氣餐飲品牌。

東森表示，恩典大樓除作為集團營運總部外，內部將整合飯店、觀景平台、餐飲空間、國際會議中心、健身設施和會員服務等多元功能，形成複合式場域，規劃有晶英酒店、晶華國際酒店集團旗下 Robin’s 牛排、三燔本家、晶華軒等餐飲品牌，以及 UFC 健身、REGAL 美容和栢馥健康管理服務。

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此外，東森園區將於 2027 年啟用可容納 3000 人的展演廳，進一步擴大商務、藝文和大型活動量能。

隨著東森恩典大樓主體輪廓成形，東森說明，樓高 199 公尺加上林口本身約 250 公尺台地，因而觀景台取名為「450 台灣之眼」，顯示整體視野概念，未來可俯瞰台北盆地、淡水河口甚至遠眺台灣海峽，形成少見的廣角景觀。

東森認為，若台北 101 代表的是城市高度，恩典大樓則更接近觀看台灣的視野。