鉅亨網記者王莞甯 台北
東森集團今 (16) 日宣布，斥資逾 140 億元打造的「東森全球營運總部－恩典大樓 (Grace Tower)」預計於 12 月落成，並首度對外公布整體規劃，其中，「450 台灣之眼」觀景台可俯瞰大台北成為北台灣新地標，同時，將導入晶華 (2707-TW) 旗下晶英酒店、Robin’s 牛排、三燔本家和晶華軒等高端人氣餐飲品牌。
東森表示，恩典大樓除作為集團營運總部外，內部將整合飯店、觀景平台、餐飲空間、國際會議中心、健身設施和會員服務等多元功能，形成複合式場域，規劃有晶英酒店、晶華國際酒店集團旗下 Robin’s 牛排、三燔本家、晶華軒等餐飲品牌，以及 UFC 健身、REGAL 美容和栢馥健康管理服務。
此外，東森園區將於 2027 年啟用可容納 3000 人的展演廳，進一步擴大商務、藝文和大型活動量能。
隨著東森恩典大樓主體輪廓成形，東森說明，樓高 199 公尺加上林口本身約 250 公尺台地，因而觀景台取名為「450 台灣之眼」，顯示整體視野概念，未來可俯瞰台北盆地、淡水河口甚至遠眺台灣海峽，形成少見的廣角景觀。
東森認為，若台北 101 代表的是城市高度，恩典大樓則更接近觀看台灣的視野。
東森選擇林口設立全球營運總部，具備明確戰略考量，看好地處機場捷運 A9 站生活圈，可快速串聯台北市區和桃園國際機場，並鄰近國道交流道，兼具商務移動與區域連結優勢，另一方面，相較台北市中心，擁有較完整的開發空間與規劃彈性，有利大型複合場域發展。
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