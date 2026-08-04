鉅亨研報 2026-08-04 09:36

一、韓國股市重回焦點，KOSPI50 成 AI 投資新戰場

009829是什麼？KOSPI50值不值得投資？韓國AI記憶體、HBM商機爆發，低本益比優勢還沒反映完？ (圖:shutterstock)

AI 浪潮持續推升全球科技產業，除了美股與台股外，韓國股市也因 AI 記憶體需求快速升溫，再度成為市場關注焦點。隨著 HBM 高頻寬記憶體扮演 AI 伺服器關鍵角色，加上韓國企業獲利持續成長，009829 追蹤的 KOSPI50 也吸引不少投資人研究。市場更開始關注，在相對低本益比環境下，韓股是否迎來新一波評價修復契機。

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二、009829 聚焦 KOSPI50，掌握韓國 AI 龍頭企業

009829 追蹤韓國最具代表性的 KOSPI50 指數，成分股涵蓋三星電子、SK 海力士等重量級企業，核心布局正是 AI 供應鏈不可或缺的 HBM 記憶體產業。除了受惠 AI 基建投資擴張，韓國政府近年持續推動企業價值提升政策，也讓市場重新評估韓股長期投資價值。不過，這檔 ETF 真正的特色，並不只有成分股組成這麼簡單。

三、韓股低估值背後，真正值得關注的是什麼？

當全球 AI 競賽持續升級，市場焦點早已從晶片延伸至記憶體與整體 AI 硬體供應鏈。009829 是否能受惠 HBM 長期需求、韓國企業獲利成長，以及政策帶動的估值修復，仍有更多值得深入觀察的關鍵細節。KOSPI50 與台灣 50 究竟有哪些差異？成分股配置、投資風險與布局策略，又有哪些容易被忽略的重要重點？

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